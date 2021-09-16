23 из 27 человек, присоединенных к аппаратам ИВЛ в Варшаве, не вакцинированные

В медицинском учреждении Szpital Południowy, который специализируется на лечении лиц с коронавирусом, с начала августа до середины сентября 27 человек подключали к аппаратам для искусственной вентиляции легких. Из них 23 человека ни разу не были привиты против COVID-19. Еще четыре человека имели сопутствующие заболевания и слабый иммунитет.

Об этом заявила Моника Беут-Лутик, пресс-секретарь мэрии. Таким образом в польской столице еще раз напомнили о важности и эффективности вакцинации.

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Четвертая волна охватит тех, кто не привился и не переболел ранее. У них нет защиты от Дельты, нового, более заразного штамма. Таким людям угрожают серьезные осложнения или даже смерть. Теперь даже молодые непривитые люди не могут чувствовать себя в безопасности, поскольку вирус ищет новые пути,

– отмечает Войцех Фелешко, иммунолог из Университетского клинического центра Варшавского медицинского университета.

Эксперты предупреждают, что четвертую волну больше почувствуют воеводства с низким уровнем вакцинации. Это Подляское (40,2% вакцинированных жителей), Люблинское (42,5% вакцинированных жителей) и Подкарпатское (36,5% вакцинированных жителей) воеводства.