18% украинцев, ищущих работу за границей, становятся жертвами мошенников: какая схема обмана

Из-за пандемии многие в Украине потеряли работу. В то же время количество предложений труда за рубежом продолжает расти. Результаты социсследований свидетельствуют, что почти 18% искавших работу за рубежом украинцев сталкивались с мошенничеством при подготовке документов.

Об этом говорится в сюжете 5 канала. Как правило, мошенники используют одну и ту же банальную схему.

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Как мошенники обманывают украинцев

Украинцы продолжают мечтать о заработках за границей, потому что считают, что это легкий способ получения доходов. Например, работая на заводе в Польше можно зарабатывать вдвое больше, чем за те же обязанности в Украине. В Германии и Великобритании доходы будут еще выше.

Выбор компаний, предлагающих пособие по трудоустройству за рубежом, сейчас очень велик. Недавно была разоблачена очередная мошенническая афера: псевдорекрутеры предлагали высокооплачиваемую работу в Великобритании, применяя распространенную схему. Так, сначала мошенники обещают заоблачные заработки и отличные условия. Далее просят заплатить определенную сумму денег за эту вакансию. Когда аферисты получают деньги от кандидата, они начинают игнорировать этого человека. Преступники меняют номер телефона, удаляют переписку и блокируют жертву в социальных сетях.

Как мошенники зарабатывают на тех, кто ищет работу за границей: смотрите видео