16 японских вузов разработали специальную программу для украинцев: как принять участие
Источник:Japan Today
16 высших учебных заведений Японии будут принимать студентов из Украины, пострадавших от войны. Это стало возможным после присоединения страны к Государственной программе.
Японские вузы разработали специальную программу для украинцев
Речь идет о краткосрочных программах. Их продолжительность составляет от одного до двух лет обучения. По окончании некоторые университеты также предложат программы для получения диплома.
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Инициативу возглавляет токийская организация Pathways Japan, занимающаяся оказанием помощи беженцам из Сирии и Афганистана в вопросах образования и карьеры.
Что предлагают отобранным студентам
Япония взяла на себя обязательство обеспечить отобранных студентов жильем, авиабилетами, помочь им в получении визы и вида на жительство. Также предусмотрена выплата стипендий и содействие в поиске работы на неполный рабочий день.
В общей сложности университеты Японии намерены принять около 70 украинских студентов. Претенденты не должны состоять в браке, быть украинцами или иностранными гражданами, которые не могут вернуться в свою страну. Кроме того, они обязаны владеть японским или английским языками.
В учебных заведениях убеждены, что эта инициатива станет еще и учебным опытом для японских студентов. По их словам, это позволит им помочь пострадавшим от войны студентам из Украины, которые смогут построить свою новую жизнь в Японии.Обратите внимание: подать заявку на поступление можно до 24 июня. Ожидается, что успешные кандидаты прибудут в Японию к августу, прежде чем в сентябре начнется новый учебный год. Возможность подачи заявки доступна на сайте организации.