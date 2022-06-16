16 японских вузов разработали специальную программу для украинцев: как принять участие

16 высших учебных заведений Японии будут принимать студентов из Украины, пострадавших от войны. Это стало возможным после присоединения страны к Государственной программе.

Японские вузы разработали специальную программу для украинцев

Речь идет о краткосрочных программах. Их продолжительность составляет от одного до двух лет обучения. По окончании некоторые университеты также предложат программы для получения диплома.

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Инициативу возглавляет токийская организация Pathways Japan, занимающаяся оказанием помощи беженцам из Сирии и Афганистана в вопросах образования и карьеры.

Что предлагают отобранным студентам

Япония взяла на себя обязательство обеспечить отобранных студентов жильем, авиабилетами, помочь им в получении визы и вида на жительство. Также предусмотрена выплата стипендий и содействие в поиске работы на неполный рабочий день.

В общей сложности университеты Японии намерены принять около 70 украинских студентов. Претенденты не должны состоять в браке, быть украинцами или иностранными гражданами, которые не могут вернуться в свою страну. Кроме того, они обязаны владеть японским или английским языками.

В учебных заведениях убеждены, что эта инициатива станет еще и учебным опытом для японских студентов. По их словам, это позволит им помочь пострадавшим от войны студентам из Украины, которые смогут построить свою новую жизнь в Японии.