15 минут на кофе и 40 минут – на еду: в Испании ограничивают время пребывания на террасе кафе

Кафе Испании – это о вкусной еде и летних террасах на уютных улицах. И популярные летники не только среди туристов, но и среди местных жителей.

Так, в хорошую погоду испанцы с нетерпением ждут возможности выпить пива на улице. Более того, гости и жители городов готовы провести на летней террасе любимого кафе все утро, день и даже ночь, неспешно наслаждаясь вкусными напитками. Но, похоже, этому приходит конец.

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Лимит на пребывание в испанских кафе

Несколько заведений в Барселоне и Бильбао начинают устанавливать ограничение времени, которое можно провести за столиком на террасе. Этот лимит зависит от того, что заказывают посетители.

В Барселоне дают 30 минут, чтобы выпить пиво, а на то, чтобы что-нибудь перекусить у гостей заведения есть максимум полтора часа.

Бильбао также поддержал эту тенденцию. Заведения в городе начали ограничивать время за столиком в зависимости от заказа. На входе в кафе с террасами висит следующее объявление: с чашкой кофе вы имеете право сидеть 15 минут, с пивом – 25 минут, чтобы выпить безалкогольный напиток, выделяют 35 минут, а на перекус тапасом – 40 минут.

Кроме заказа, в некоторых барах учитываются такие аспекты, как количество посетителей. А еще доступ на террасы может быть запрещен одному человеку без пары. Если столик побольше, то за него разрешат сесть только компаниям от трех человек.

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