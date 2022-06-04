10 странных крылатых фраз, которые поляки часто используют в повседневной жизни

Быть на седьмом небе, забивать баки и нигде иголке упасть – эти и другие фразеологизмы прекрасно знакомы каждому украинцу. А какими же крылатыми фразами ежедневно пользуются поляки?

Так, в Польше в повседневном употреблении также можно услышать немало фразеологизмов, которые понятны только носителям языка, а у нас они вызывают удивление. Крылатыми фразами, которые родом из литературы и детских произведений, поляки описывают ситуации, характеризуют людей и выражают свое состояние.

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Чтобы вам легче было найти общий язык в соседней стране, запомните несколько польских фразеологизмов, которые в дословном переводе точно прозвучат странно.

10 необычных польских выражений

Zosia Samosia (Зося-Самося) – так можно назвать человека, который все делает самостоятельно и не хочет принять помощь, так как считает, что сам все сделает лучше.

Samochwała (Самохвала) — это человек, который сам себя нахваливает, рассказывая, как он все прекрасно сделал и как он хорош.

Staś Pytalski (Стас Питальский) – тот, кто задает много вопросов, на которые мы не знаем ответа.

Wpuścić w maliny (Впустить в малинник) – если поляк говорит, что вас "впустили в малинник", то это значит, что вас обманули.

Czuję do Ciebie miętę (Я чувствую к тебе мяту) – значит чувствовать благосклонность, влечение, иногда с эротическим подтекстом. Поэтому используйте эту фразу очень осторожно.

Wsi spokojna, wsi wesoła (Деревня спокойная, деревня веселая) – эта фраза описывает деревенскую идиллию.

Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem (Сам себе штурвал, парус, корабль) – это о самостоятельности. Так можно сказать о человеке, который сам себе хозяин и сам за себя отвечает.

Być nie w sosie (Быть не в соусе) – значит быть не в настроении или "встать не с той ноги".

Po ptakach (после птиц) – поздно уже что-то делать.

Wiercić komuś dziurę w brzuchu (Сверлить дыру в животе) – эту фразу можно использовать, когда нужно описать человека, который настойчиво о чем-то просит и постоянно об этом напоминает.

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