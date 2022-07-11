Гиды, официанты, IT-специалисты и не только: 10 самых популярных профессий в Европе

Работа для украинцев в Европе сейчас доступнее, чем когда-либо раньше. Наших людей рады видеть в Европе и предлагают им немало вакансий.

10 самых востребованных профессий в Европе

Однако есть список профессий, которые пользуются популярностью в Европе больше всего. Такой рейтинг опубликовал Евростат.

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При этом специалисты отметили, что количество вакансий за последний год на территории европейских стран резко возросло и подыскать новое место стало проще.

3 первые ступеньки рейтинга занимают

Согласно данным Евростата, специалисты по приготовлению пищи в заведениях питания пользуются большим спросом. Число людей трудоспособного возраста, нашедших работу в этой области, увеличилось на 25%. В результате общее количество трудоустроенных европейцев в этой области выросло до 1,4 миллиона человек.

пользуются большим спросом. Число людей трудоспособного возраста, нашедших работу в этой области, увеличилось на 25%. В результате общее количество трудоустроенных европейцев в этой области выросло до 1,4 миллиона человек. На втором месте по популярности среди профессий в ЕС – работники сферы услуг . Речь идет о бортпроводниках, кондукторах, гидах, официантах, барменах, парикмахерах, косметологах, домработницах и т.д. За год количество людей, нашедших работу в этой сфере, увеличилось на 9,6%.

. Речь идет о бортпроводниках, кондукторах, гидах, официантах, барменах, парикмахерах, косметологах, домработницах и т.д. За год количество людей, нашедших работу в этой сфере, увеличилось на 9,6%. На третьем месте – ІТ-специалисты. В этой сфере требуются разработчики программного обеспечения и приложений, аналитики, специалисты по базам данных и сетям и другие. Отмечается, что за год число специалистов увеличилось примерно на 400 000 человек – более 4,5 миллионов европейцев работают в сфере информационных технологий.

Кроме того, на территории ЕС выросло количество рабочих предложений в юридической, социальной, культурной сфере, сфере гостеприимства, розничной торговли и обслуживания. Больше возможностей найти работу стало для ремесленных рабочих и сотрудников типографий.

Также несколько вырос спрос на ученых и увеличилась занятость в сфере информационных технологий и связи, в области науки и техники, у руководителей на производствах и сотрудников в сфере специализированных услуг.

В то же время за этот год в ЕС произошло значительное сокращение количества рабочих в сельском и лесном хозяйстве и рыболовстве.



10 самых востребованных профессий в Европе / Скриншот с сайта Евростата