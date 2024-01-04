В поисках лучшей жизни: 10 лучших городов Европы для переезда в 2024 году

4 января 2024, 20:01
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Schengen Visa Info

Многие люди переезжают в новый город или страну ради карьеры и лучших условий жизни. В ЕС оценили качество жизни в городах за 2023 год и около 90% жителей Европы выразили удовлетворенность жизнью в своем городе.

Швейцарский город Цюрих, ранее признанный самым дорогим городом мира для жизни, также был назван лучшим местом в Европе для переезда в 2024 году, основываясь на уровне удовлетворенности жизнью среди местных жителей. К слову, в первую десятку лидеров попали сразу два города в Швейцарии и Германии.

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При этом в докладе отмечается тенденция, что меньшие города воспринимаются как лучшее место для жизни во многих аспектах, включая безопасность, здравоохранение, доступность жилья и местное государственное управление. Кроме того, такие города считаются лучшими для пожилых людей, семей с маленькими детьми и мигрантов.

10 лучших городов Европы для переезда в 2024 году

  1. Цюрих, Швейцария (97% удовлетворенных жизнью жителей).
  2. Копенгаген, Дания (96%).
  3. Гронинген, Нидерланды (96%).
  4. Гданьск, Польша (95%).
  5. Лейпциг, Германия (95%).
  6. Стокгольм, Швеция (95%).
  7. Женева, Швейцария (95%).
  8. Росток, Германия (94%).
  9. Клуж-Напока, Румыния (94%).
  10. Брага, Португалия (94%).

При этом Гронинген, Брага и Гданьск входят в десятку городов, также считающихся лучшими для проживания иммигрантов. Также в список лучших по этому показателю попали такие города, как:

  • Кардифф (Великобритания),
  • Лиссабон (Португалия),
  • Барселона (Испания),
  • Тайнсайд (Великобритания),
  • Гамбург (Германия),
  • Хельсинки (Финляндия),
  • Глазго (Великобритания).

Лиссабон занял 2 место в рейтинге лучших городов для проживания иммигрантов / Фото Unsplash

С другой стороны, городами, получившими самые низкие баллы за удовлетворенность жителей жизнью в своем городе, стали:

  • Палермо (Италия),
  • Афины (Греция),
  • Стамбул (Турция),
  • Тирана (Албания),
  • Неаполь (Италия),
  • Белград (Сербия),
  • Рим (Италия),
  • Скопье (Северная Македония),
  • Мишкольц (Венгрия),
  • Подгорица (Черногория).

Заметим, ранее Закордон 24 писал о самое красивое место Европы в 2024 году. Им была признана древняя итальянская деревня на Сицилии, которая, кажется, застыла во времени.

Автор: Марта Касіянчук