В поисках лучшей жизни: 10 лучших городов Европы для переезда в 2024 году

Многие люди переезжают в новый город или страну ради карьеры и лучших условий жизни. В ЕС оценили качество жизни в городах за 2023 год и около 90% жителей Европы выразили удовлетворенность жизнью в своем городе.

Швейцарский город Цюрих, ранее признанный самым дорогим городом мира для жизни, также был назван лучшим местом в Европе для переезда в 2024 году, основываясь на уровне удовлетворенности жизнью среди местных жителей. К слову, в первую десятку лидеров попали сразу два города в Швейцарии и Германии.

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При этом в докладе отмечается тенденция, что меньшие города воспринимаются как лучшее место для жизни во многих аспектах, включая безопасность, здравоохранение, доступность жилья и местное государственное управление. Кроме того, такие города считаются лучшими для пожилых людей, семей с маленькими детьми и мигрантов.

10 лучших городов Европы для переезда в 2024 году

Цюрих, Швейцария (97% удовлетворенных жизнью жителей). Копенгаген, Дания (96%). Гронинген, Нидерланды (96%). Гданьск, Польша (95%). Лейпциг, Германия (95%). Стокгольм, Швеция (95%). Женева, Швейцария (95%). Росток, Германия (94%). Клуж-Напока, Румыния (94%). Брага, Португалия (94%).

При этом Гронинген, Брага и Гданьск входят в десятку городов, также считающихся лучшими для проживания иммигрантов. Также в список лучших по этому показателю попали такие города, как:

Кардифф (Великобритания),

Лиссабон (Португалия),

Барселона (Испания),

Тайнсайд (Великобритания),

Гамбург (Германия),

Хельсинки (Финляндия),

Глазго (Великобритания).

Лиссабон занял 2 место в рейтинге лучших городов для проживания иммигрантов / Фото Unsplash

С другой стороны, городами, получившими самые низкие баллы за удовлетворенность жителей жизнью в своем городе, стали:

Палермо (Италия),

Афины (Греция),

Стамбул (Турция),

Тирана (Албания),

Неаполь (Италия),

Белград (Сербия),

Рим (Италия),

Скопье (Северная Македония),

Мишкольц (Венгрия),

Подгорица (Черногория).

Заметим, ранее Закордон 24 писал о самое красивое место Европы в 2024 году. Им была признана древняя итальянская деревня на Сицилии, которая, кажется, застыла во времени.