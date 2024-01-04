В поисках лучшей жизни: 10 лучших городов Европы для переезда в 2024 году
Источник:Schengen Visa Info
Многие люди переезжают в новый город или страну ради карьеры и лучших условий жизни. В ЕС оценили качество жизни в городах за 2023 год и около 90% жителей Европы выразили удовлетворенность жизнью в своем городе.
Швейцарский город Цюрих, ранее признанный самым дорогим городом мира для жизни, также был назван лучшим местом в Европе для переезда в 2024 году, основываясь на уровне удовлетворенности жизнью среди местных жителей. К слову, в первую десятку лидеров попали сразу два города в Швейцарии и Германии.
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При этом в докладе отмечается тенденция, что меньшие города воспринимаются как лучшее место для жизни во многих аспектах, включая безопасность, здравоохранение, доступность жилья и местное государственное управление. Кроме того, такие города считаются лучшими для пожилых людей, семей с маленькими детьми и мигрантов.
10 лучших городов Европы для переезда в 2024 году
- Цюрих, Швейцария (97% удовлетворенных жизнью жителей).
- Копенгаген, Дания (96%).
- Гронинген, Нидерланды (96%).
- Гданьск, Польша (95%).
- Лейпциг, Германия (95%).
- Стокгольм, Швеция (95%).
- Женева, Швейцария (95%).
- Росток, Германия (94%).
- Клуж-Напока, Румыния (94%).
- Брага, Португалия (94%).
При этом Гронинген, Брага и Гданьск входят в десятку городов, также считающихся лучшими для проживания иммигрантов. Также в список лучших по этому показателю попали такие города, как:
- Кардифф (Великобритания),
- Лиссабон (Португалия),
- Барселона (Испания),
- Тайнсайд (Великобритания),
- Гамбург (Германия),
- Хельсинки (Финляндия),
- Глазго (Великобритания).
Лиссабон занял 2 место в рейтинге лучших городов для проживания иммигрантов / Фото Unsplash
С другой стороны, городами, получившими самые низкие баллы за удовлетворенность жителей жизнью в своем городе, стали:
- Палермо (Италия),
- Афины (Греция),
- Стамбул (Турция),
- Тирана (Албания),
- Неаполь (Италия),
- Белград (Сербия),
- Рим (Италия),
- Скопье (Северная Македония),
- Мишкольц (Венгрия),
- Подгорица (Черногория).
Заметим, ранее Закордон 24 писал о самое красивое место Европы в 2024 году. Им была признана древняя итальянская деревня на Сицилии, которая, кажется, застыла во времени.