Аренда авто в Европе: в каких странах дешевле всего арендовать машину
Источник:Skyscanner
В 2024 году аренда автомобиля является доступной для туристов, путешествующих по Европе. Такая услуга предоставляет путешественникам больше свободы передвижения и возможность посетить места, до которых сложно добраться автобусом или поездом.
Сервис по бронированию путешествий Skyscanner провел исследование цен на аренду автомобилей в городах разных стран Европы, чтобы определить, где выгоднее всего брать машину напрокат в этом году. Возглавила рейтинг столица Мальты Валлетта, где средняя цена за день аренды авто составляет 20,68 фунта стерлингов (около 26,5 долларов).
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Лучшей страной Европы для посуточной аренды автомобилей была признана Испания, ведь сразу четыре ее города попали в первую десятку рейтинга.
10 городов Европы с самой дешевой арендой автомобилей:
- Валлетта, Мальта – примерно 26,5 долларов.
- Фару, Португалия – примерно 29,3 доллара.
- Анталья, Турция – примерно 29,7 доллара.
- Пафос, Кипр – примерно 31,2 доллара.
- Севилья, Испания – примерно 32,6 доллара.
- Аликанте, Испания – приблизительно 32,65 доллара.
- Валенсия, Испания – примерно 32,7 доллара.
- Ларнака, Кипр – примерно 33,35 доллара.
- Малага, Испания – примерно 33,4 доллара.
- Лиссабон, Португалия – примерно 33,4 доллара.
Полезные советы для экономии на аренде авто
Эксперты рекомендуют бронировать автомобиль за 1 – 2 недели до начала путешествия для достижения наиболее экономически выгодного варианта.
Исследование показало, что в таких странах как Испания, Португалия и Греция можно сэкономить больше всего, забронировав автомобиль за 7 дней до путешествия.
Во Франции же рекомендуется бронировать авто за 14 дней до начала путешествия для достижения наилучшей цены.