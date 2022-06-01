С 1 июня украинцы должны платить в транспорте Праги: сколько стоит проездной

С сегодняшнего дня, 1 июня, беженцы из Украины больше не могут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Праге. О новых условиях читайте в нашем материале.

Так, власти чешской столицы ввели специальный сниженный тариф на городской транспорт, предназначенный для людей в тяжелом материальном положении (osoba v hmotné nouzi 2). Им могут воспользоваться и граждане Украины, прибывшие в Чехию после 24 февраля.

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Бесплатный проезд и специальные билеты для украинцев

Возможность бесплатного проезда для беженцев в Праге сохраняется. Правда, не платить за передвижение по городу можно только в первые 5 дней после пересечения границы. Основанием для этого станет загранпаспорт Украины со штампом пограничников или с визой временной защиты. После этого необходимо покупать билеты или приобрести проездной по специальному тарифу.

Стоимость месячного проездного составит 165 крон, квартального – 444 кроны (обычные цены составляют 550 и 1480 крон соответственно). Чтобы воспользоваться льготами, необходимо оформить специальное удостоверение PID HN2, для этого нужно будет предъявить загранпаспорт и визу временной защиты с кодом D/DO/667. Стоимость удостоверения составляет 60 крон.

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