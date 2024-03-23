Яке місто світу викликає у вас дежавю: психологічний тест за картинкою

Час – це мозаїка моментів, які відбулися у різні епохи у різних культурах. Ми не обираємо часи, в які нам жити. Однак часи обирають нас. І якщо припустити, що кожна людина живе не раз, на планеті є міста, які можуть берегти наші спогади.

Дежавю вважають психологічним станом. Коли людина переживає певний момент з думкою "це ж було вже". До того ж ця ситуація не має конкретної прив'язки до певного моменту у реальному житті, а радше відбувається у глибокому минулому.

Зверніть увагу У якій столиці ви могли жити в іншому житті: психологічний тест за картинкою

Закордон 24 підготував для вас психологічний тест. Оберіть картинку, яка найбільше відгукується, й дізнайтеся, яке місто світу викликає у вас дежавю.



Яке місто викликає у вас дежавю / Зображення згенероване штучним інтелектом за допомогою сервісу DALL-E

Зображення 1 – Лісабон

Якщо вам до душі найбільше припало це зображення, можливо, одне з ваших життів минуло у португальській столиці. Вас надихали барви Атлантичного океану, музика фаду та витонченість азулежу. Ви куштували знамениті паштейші й запивали їх чорною кавою без цукру. А тоді йшли дізнаватися останні новини про нові географічні відкриття.

Зображення 2 – Мехіко

Якщо найтепліші емоції у вас викликає друге зображення, можливо, ви прожили одне зі своїх життів у яскравій та колоритній мексиканській столиці. Ви відвідували місцеві фестивалі, танцювали на вулицях та насолоджувалися переплетінням древніх та вічних культур.

Зображення 3 – Ханой

Якщо ви обрали це зображення, отже, вашу душу тягне до місць, де багатовікові традиції поєднуються з новітніми технологіями. Ви могли відкривати для себе столицю В'єтнаму, гуляючи її вузенькими вуличками й читати у спокійній атмосфері на вулицях озера.

Зображення 4 – Стокгольм

Якщо душа підказала вам обрати це зображення, отже ви закохані у скандинавську атмосферу. Ви насолоджувалися древньою культурою та історичною гармонією. Можливо, ви проводили години у кафе в районі Гамла-Стан, а тоді йшли на прийом до королівського палацу.