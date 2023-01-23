Як в Празі відзначили День Соборності України: фото живого ланцюга на Карловому мосту
Джерело:фейсбук Embassy of Ukraine in Prague
У неділю, 22 січня, в Україні відзначали державне свято – День Соборності. Українці за кордоном також долучилися до символічного святкування річниці підписання Акту злуки.
Так, українська громада разом з чеськими друзями об'єдналася в історичному центрі Праги з нагоди святкування Дня Соборності України. Сотні людей, що прийшли на Карлів міст, утворили живий ланцюг і розгорнули національні прапори. Організатором акції виступило посольство України у Празі.
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Сьогодні, коли Україна героїчно чинить опір російському ворогові, ми зібралися разом, щоб підтримати право України вільно обирати свій шлях розвитку та висловити підтримку нашим військовим та подякувати дружній Чехії за всебічну допомогу нашій державі. Від імені Посольства України в Чеській Республіці, як головного організатора акції, щиро дякуємо всім за участь та вітаємо з Днем Соборності України,
– йдеться в заяві дипломатичної місії України в Чехії.
Що відомо про традицію живого ланцюга
Фотозвіт святкування Дня Соборності України в Празі
Фото: фейсбук Embassy of Ukraine in Prague
Фото: фейсбук Embassy of Ukraine in Prague