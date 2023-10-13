Після руйнівної пожежі відкривають Нотр-Дам: у Франції назвали дату

Собор Паризької Богоматері готові відкрити після жахливої пожежі, що сталася у 2019 році. Відновлювальні роботи на завершальній стадії.

Президент Франції Еммануель Макрон спершу обіцяв відкрити Нотр-Дам для відвідувачів до літніх Олімпійських ігор 2024, які відбудуться у столиці Франції. Але, на жаль, цього зробити не вдасться. То яку ж дату відкриття називає паризька влада — дізнаєтесь далі.

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Коли можна буде відвідати Нотр-Дам?

Якщо все піде за планом, до кінця року зможуть завершити найважливішу частину відновлення собору: встановлення дубового каркаса для шпиля. Саме його відновити найскладніше.

Офіційне відкриття заплановане на 8 грудня 2024 року. Під час Олімпіади, яка стартує у липні, реконструкція ще триватиме. В цей період Нотр-Дам буде частково закритий будівельним риштуванням і туристам не вдасться потрапити до собору. Та вони зможуть побачити віртуальну виставку і фотографії, присвячені відновленню Нотр-Дам-де-Парі.

Так зараз виглядає Нотр-Дам / Cyril Marcilhacy (Bloomberg)

Відбудова після пожежі

Роботи вже на фінальній стадії. Реконструкція храму розпочалася минулого року. Французька влада вирішила відновити собор таким, яким він був до пожежі. Зокрема відтворити 96-метровий шпиль за проєктом архітектора Ежена Віолле-ле-Дюка.

Відновлення затрималась через тривале очищення будівлі від небезпечних залишків свинцю після пожежі. Через це існували ризики отруєння для будівельників. Також, користуючись нагодою, вирішили провести археологічні дослідження всередині собору.

Нагадаємо, пожежа в Нотр-Дамі сталася 15 квітня 2019 року. Трагедія знищила більшу частину покрівлі собору та пошкодила інтер'єр. Повністю вигорів і завалився унікальний шпиль будівлі.

Розслідування причин пожежі триває. Французька влада припускає, що загоряння могли спричинити будівельні роботи які відбувалися в соборі в той час.

Буквально за кілька днів після пожежі на відновлення собору Нотр-Дам пожертвували понад 1 мільярд євро. Кошти надходили від великих компаній, бізнесменів і благодійних фондів.