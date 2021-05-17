Одна з найвідоміших клінік Німеччини шукає медпрацівників в Україні

Університетська клініка Шлезвіг-Гольштейну, яка є другою в Німеччині за розмірами після берлінської Charité та найбільшим роботодавцем цієї північної федеральної землі, щороку оголошує конкурс і набирає 75 медсестер і медбратів з-за кордону. Цього року для участі у конкурсі зарезервували місця для 30 українців.

Німеччині не вистачає середнього медичного персоналу. Тому набір іноземних працівників є стратегічним кроком для розв'язання цієї проблеми.

Актуально У Польщі безплатно діагностуватимуть здоров'я людей від 40 років

Про програму

Нині бракує десь 80 тисяч, а до 2030 року – бракуватиме до 200 тисяч медсестер та медбратів. Часом доводиться навіть скасовувати операції, бо немає кому доглядати за пацієнтами в різних відділеннях. Чи не єдиний вихід – це набирати людей з-за кордону, навчати їх та працевлаштовувати,

– говорить про нестачу медпрацівників у Німеччині куратор набору з України, старший лікар Григорій Лапшин.

Він розповів, що клініка Шлезвіг-Гольштейну готова щороку набирати 75 осіб середнього медичного персоналу з-за кордону, з яких половина потім працює в кампусі у Любеку, а інша – у Кілі. Це відбувається в рамках локальної програми клініки, яка співпрацює з агенціями з підбору персоналу.

Програма є безплатною. Організацією процесу набору, розв'язанням візових питань, пошуком житла, курсів німецької мови тощо займаються агентства, з якими ведеться співпраця.

Відібраним претендентам клініка забезпечує інтенсивний семимісячний курс вивчення німецької мови до рівня B2, який необхідний для працевлаштування в Німеччині. Поки вирішуватимуться питання з документами та підтвердження дипломів, кандидати зможуть 8-10 місяців працювати помічниками медсестер із зарплатою 2,3 тисячі євро брутто. Після складання іспитів ставка зросте до 3 тисяч євро брутто.

Українці можуть влаштуватися на роботу в одну з провідних німецьких клінік в рамках локальної програми / Фото Unsplash

Вимоги до претендентів

На оголошення вже відгукнулись понад 100 претендентів з України. Серед них багато лікарів і фельдшерів. Однак лікарям відмовляють через зависоку кваліфікацію. А щодо фельдшерів, то у Шлезвіг-Гольштейн ця спеціальність не прирівнюється до спеціальності медсестри. Також не може працювати медсестрою в Німеччині людина, яка вчилась на акушерку чи фізіотерапевта.

Взяти участь у програмі можуть лише ті, хто закінчив медучилище за фахом "сестринська справа" і мав певний досвід роботи. Вікове обмеження – до 45 років.

У кампусах клініки, в Любеку та Кілі, працюють близько 15 тисяч осіб, з них: 2 тисячі лікарів, 350 професорів, а також 3,6 тисячі медичних сестер і братів. Серед останніх – чимало іноземних працівників з Бразилії, Колумбії, Азії, Балкан, Польщі, які влаштувались на роботу в клініку завдяки спеціальній програмі. Українці цьогоріч братимуть участь у цій програмі вперше.

Університетська клініка Шлезвіг-Гольштейну / Фото DW