Чи можна подорожувати Європою зі статусом тимчасового захисту

Європейські країни прийняли уже майже 5 мільйонів біженців з України. І чимало українців, які опинилися за кордоном, цікавить: чи мають вони можливість подорожувати з привласненим статусом тимчасового захисту.

Зокрема, розглянемо ситуацію на прикладі Іспанія, яка також надає нашим громадянам тимчасовий захист.

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На жаль, поки що однозначної відповіді на це питання немає. З одного боку, у багатьох біженців, які в'їхали у Європу по біометричному паспорту, є 90 днів вільного переміщення по зоні ЄС і начебто цим можна ще користуватися. З іншого боку карта резидента, яку почали видавати в Іспанії, також дає право на свободу подорожей та відвідування батьківщини.

Однак іспанці кажуть: "Але ж ви запросили захист і допомогу, тоді навіщо вам їхати в країну, де війна? Ви ж із неї добровільно втікали сюди і ми виділили вам місце під сонцем". З такої ж призми влада Іспанії може дивитися й на виїзди до країн ЄС, адже статус тимчасового захисту дають для безпечного перебування в одній країні, а не для подорожей та розваг Європою.

Тож думки розділилися, одні фахівці запевняються, що з активним статусом тимчасового захисту можна спокійно покидати певну країну не надовго, а інші застерігають, що через такі дії є ризик втратити цей статус.

Таким чином, якщо підсумувати – короткострокові поїздки не повинні призводити до втрати статусу, але до отримання офіційних роз'яснень все ж таки краще утриматися від виїзду з країни, яка надала вам тимчасовий захист, а при необхідності – звертатися до компетентних органів країни за поясненнями.

Що таке тимчасовий захист у країнах Європи

Це винятковий захід для надання негайного та тимчасового захисту переміщеним особам з країн, що не входять до ЄС, та тим, хто не може повернутися на рідні землі. Вона застосовується, коли існує ризик того, що стандартна система надання прихистку не впорається з масовим напливом біженців.

Які права надає тимчасовий захист українцям

Громадяни України можуть перебувати на території ЄС протягом року з можливістю продовження.

Українці мають право на проживання, працевлаштування, соціальну та медичну допомогу.

Діти отримують право на освіту.

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