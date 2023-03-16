Ви будете здивовані: наскільки часто матюкаються поляки

Дослідження показало, в яких містах Польщі найчастіше лаються, а де – найменше. Виявилося, що середньостатистичний поляк вживає вульгарні слова близько 19 разів на день.

Дослідження провела електронна платформа для вивчення іноземних мов Preply. Експерти проаналізували дані з 19 польських міст, щоб з’ясувати, де і в яких ситуаціях найчастіше лаються поляки. Робота також показала, де поляки утримуються від ненормативної лексики та хто найтолерантніший до лайки.

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Де лаються найбільше

Результати дослідження показують, що Варшава посідає 4 місце в рейтингу міст Польщі, де найчастіше зустрічається ненормативна лексика. У столиці в середньому людина лається 22 рази на день. Понад 16% опитаних мешканців Варшави стверджують, що ніколи не лаються.

Де ж тоді найбільше матюкаються? Виявляється, це місто – Гдиня. В середньому вони лаються 31 раз на день. Натомість найрідше вживають ненормативну лексику жителі Ченстохови (10 разів на день) та Ґлівіце (11 разів на день).

Хто і коли матюкається

Дослідження також показало, що типовий поляк вживає нецензурні слова в середньому близько 19 разів на день, найчастіше це трапляється в компанії друзів (26,47%), вдома (25,02%). До прикладу середньостатистичний американець матюкається 21 раз на день. Цікавим фактом є те, що поляки частіше лаються на себе, ніж на інших, це стосується 36,8%.

Крім того, автори роботи виявили, що чоловіки частіше (22 рази на день) вживають лайливі слова, ніж жінки (15 разів на день), а молодь найчастіше вживає нецензурну лексику. Поляки віком від 16 до 24 років в середньому лаються 27 разів на день, тоді як респонденти у віці 35 – 44 років матюкаються 12 разів на день. Всього в опитуванні взяли участь понад 1500 респондентів.