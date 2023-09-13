Ще одна країна ЄС збирається продовжити захист для українських біженців до 2025 року

Також пропонується затвердити допомогу біженцям на повернення додому та нововведення у процедурі продовження захисту. Що відомо про цю поправку – читайте далі!

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Так, з'явилася пропозиція продовжити тимчасовий захист для біженців з України до 15 березня 2025 року. Чеська Республіка, яка спостерігала приплив 365 875 осіб під тимчасовим захистом на початку вересня, прагне забезпечити сприятливе середовище для тих, хто постраждав від війни.

Законопроєкт спрямований на створення спеціальної ініціативи для біженців, які прагнуть повернутися додому. У пропозиції визнається зростальна потреба в цій формі допомоги. За цією програмою фізичні особи матимуть право на одноразову допомогу. Однак, якщо вони вирішать отримати довгострокову візу в Чеській Республіці пізніше, вони повинні будуть відшкодувати 50% від наданої суми.

Процедура буде подібною

У новому законопроєкті запропоновано процедуру продовження тимчасового захисту для біженців, яка повторює процедуру, реалізовану цього року. Згідно з новими положеннями, біженці повинні будуть зареєструватися в електронній формі до 15 березня 2024 року.

Під час реєстрації вони також планують особистий візит до Управління міграційної служби (УДМП) МВС до 30 вересня 2024 року. Тоді біженці отримають візову наклейку, яка слугуватиме підтвердженням продовженої візи, що діятиме до кінця березня 2025 року. Відповідно, аналогічні заходи будуть вжиті для забезпечення продовження покриття медичного страхування.

Запровадять і статистичну анкету

Водночас планується запровадити обов'язкову анкету, яку треба буде заповнювати під час звернення за продовженням захисту. Досі надання інформації про себе було добровільним. Зазначається, що держава не має повної інформації про склад домогосподарств, житло та освіту біженців.

Дані, надані іноземцем в анкеті, будуть використані для статистичних цілей з метою підтримки інтеграційних заходів,

– повідомили в МВС.

Спочатку треба буде зареєструватися через сайт, а потім – прийти особисто / Фото з сайту FRS

Крім того, поправка також реагує на зміни в освіті та зростання попиту іноземців на допомогу при поверненні в Україну. На думку авторів, загальні правила добровільного повернення відповідно до Закону про проживання іноземців або Закону про тимчасовий захист не є задовільними та достатньо гнучкими. Тому МВС планує створити окрему спеціальну програму, яку подасть на затвердження уряду.