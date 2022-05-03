Актуальна інформація про прихисток в Румунії: 7 важливих пунктів для біженців з України

10:40

З 24 лютого кордон з Румунією перетнуло понад 800 тисяч українців у пошуках прихистку. Зібрали інформацію, яка буде корисною і біженцям, які зупинилися у цій країні, і тим, хто лише планує евакуацію у цьому напрямку.