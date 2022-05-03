Актуальна інформація про прихисток в Румунії: 7 важливих пунктів для біженців з України
3 травня 2022 , 10:40Читать новость на русском
Джерело:інстаграм TransferGo Ukraine
З 24 лютого кордон з Румунією перетнуло понад 800 тисяч українців у пошуках прихистку. Зібрали інформацію, яка буде корисною і біженцям, які зупинилися у цій країні, і тим, хто лише планує евакуацію у цьому напрямку.
Як найпростіше потрапити до Румунії? Де шукати житло? Які пільги доступні для українців? Про це та про інші особливі умови прийому біженців у сусідній країні – читайте далі у короткій добірці на Закордон 24.
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Що треба знати біженцям з України, які прямують до Румунії
- Перетнути кордон з Румунією можна через пункти пропуску Порубне, Дякове, Солотвине. А також через пункти пропуску з Молдовою: Костешти-Стинка, Джурджулешти-Галац, Липкани-Редеуць-Прут.
- Аби вас безперешкодно впустили до країни, достатньо мати при собі закордонний біометричний або внутрішній паспорт України. Для дітей – свідоцтво про народження.
- Статус тимчасового захисту надається на 1 рік. Далі його можна продовжити. Відповідну заявку подають безпосередньо на пункті перетину кордону або пізніше в будь-якому місті Румунії.
- Біженці з України можуть безкоштовно їздити по Румунії з CFR Calatori — це місцева система транспорту.
- Біженці в Румунії мають право на безкоштовну медичну допомогу та лікування. Низка румунських клінік також надають підтримку українцям. Наприклад, Regina Maria безоплатно приймає громадян України в усіх поліклініках і партнерських центрах по всій країні. А клініка Medicover зробила унікальний номер, за яким жінки-біженки з України при надії можуть отримати допомогу: +4021 796 7391.
- Аптеки здебільшого працюють з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00. Але у великих містах точно має бути принаймні одна цілодобова аптека.
- У Тіміші, Марамуреші, Сучаві, Джурджі, Тульчі та Бухаресті працюють волонтерські центри, які допомагають українцям зі житлом. Шукати житло можна й через онлайн-платформи: sprijindeurgenta.ro та unacoperis.ro.
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