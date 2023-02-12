Місто, що надихає: 10 визначних місць в Любліні, які повинен побачити кожен

Люблін − одне із найстаріших польських міст, яке неофіційно називають "столицею східної Польщі". Тут є чимало атракцій, що приваблюють туристів: красива історична архітектура, урбаністичність та неймовірна природа. Тож безперечно Люблін – місто натхнення, з чим важко не погодитися.

Люблін є дев'ятим містом за величиною у Польщі. Воно розташоване між Краковом і Вільнюсом, за 99 кілометрів від кордону з Україною. Багатовікова історія та неймовірна архітектура цього міста щоразу привертають увагу туристів з усього світу.

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Водночас сучасний Люблін динамічно розвивається. Це великий економічний, освітній і культурний центр Східної Польщі. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо про популярні та маловідомі пам'ятки Любліна, які варто відвідати усім, хто запланував мандрівку до Любліна.

Що варто побачити у Любліні

Старе місто

Старе місто / Фото Polscha.travel

Старе місто є одним із найкрасивіших архітектурних місць у Польщі. Більша його частина – це оригінальні будівлі з історичними пам'ятками. Як правило, саме звідси туристи починають свою екскурсію, а згодом вирушають до Краківської брами, яка є символом міста, і завершують пішу прогулянку Гродською брамою.

Краківська брама

Краківська брама / Фото Flickr

Власне, Краківська брама, мабуть, – найцінніша пам'ятка Любліна. Тому не дивно, що саме вона є символом цього популярного польського міста.

Брама була побудована в XIV столітті як частина міських стін, що оточували Старе місто. За часів правління Стефана Баторія в ній було встановлено баштовий годинник. Згодом браму вкрили куполом, а навколо неї прибудували балкони з балюстрадами для міських сурмачів та стражників. На щастя, вдалось зберегти середньовічний вигляд цієї споруди, попри численні перебудови.

У Краківській брамі ви знайдете Музей історії Любліна. Тут працює постійна виставка "Історія міста", яка розповідає про події, починаючи від заснування міста до 1944 року. Зокрема, відвідувачі музею можуть оглянути копію акту про міські права Любліна, виданого Владиславом Локетком 15 серпня 1317 року, а також дзвін 1585 року.

Люблінський підземний шлях

Люблінський підземний шлях / Фото Shoppingpl

Люблінський підземний шлях пролягає від Королівського трибуналу до Фарної площі. Маршрут проходить через купецькі підвали, де зберігалися різноманітні товари для продажу. Деякі з них були сполучені між собою коридорами й входами, і з часом під кожним із будинків утворилися окремі, підвальні "комплекси", які лежали на різних рівнях.

Сьогодні підземний маршрут сягає до 12 метрів у глибину. Також там можна побачити макети міста, що демонструють етапи розвитку Любліна.

Гродська брама

Гродська брама / Фото Andy Travel Club

Гродську браму встановили у XIV столітті та, на відміну від Краківської, згодом сильно перебудували. Внаслідок цього вона втратила свій середньовічний вигляд і оборонні особливості.

Брама з'єднує Старе місто та Люблінський замок. Раніше її називали Єврейською, оскільки за нею простягався єврейський квартал. А в часи Другої світової війни в цьому районі було розташоване гетто.

Люблінський замок

Дорогою зі Старого міста через Гродську браму туристи одразу помітять Люблінський замок. Ця архітектурна споруда спершу була королівською резиденцією, а згодом – оборонним фортом.

Витвором мистецтва цей замок став після реставрації польськими ченцями, які перетворили його у споруду готичного стилю з унікальними архітектурними рішеннями.

Люблінський замок / Фото LubelskieTravel.pl

Крім приголомшливої архітектури, Люблінський замок став відомий у всьому світі завдяки історичним та доленосним рішенням для Польщі, які приймалися у його стінах. Зокрема, тут була підписана Люблінська унія.

Кругла вежа​

Кругла вежа / Фото Forum.zamki-kreposti

Кругла вежа замкового комплексу – це одна з найстаріших будівель у всій Польщі. Вежа спочатку відігравала оборонну роль, а з часом стала в'язницею, про що свідчать викарбувані на цеглі написи. Цю ж функцію вона виконувала під час національних повстань, німецької окупації та комуністичного терору до 1954 року.

Зараз на нижньому поверсі Круглої вежі встановлена виставка-присвята пам'яті закатованих в'язнів. Крім цього, туристи можуть піднятись на верх споруди, звідки відкривається вид на замок, Старе місто та центр Любліна.

Каплиця Святої Трійці

Каплиця Святої Трійці / Фото Polshcha Travel

Особливу увагу заслуговує каплиця Святої Трійці, яка розташована у внутрішньому дворі замку. Це одна з найцінніших пам'яток середньовічної архітектури не лише в Польщі, але й загалом у Європі.

Каплиця збудована у готичному стилі, а її стіни були прикрашені розписом від візантійських майстрів. Частина малюнків збереглася до наших часів.

Санконський сад

Саксонський сад / Фото Reddit

​Саксонський сад є ідеальним місцем, аби відпочити від міського галасу у Любліні. Окрім його природно-рекреаційної цінності, це ще й історичне місце.

Найстаріший об’єкт у парку – каплиця Божої страсті з 1736 року. Вона була створена в пам’ять про жертв чуми в XVIІ столітті.

Музей цибуляжа

Музей цибуляжа / Фото Culture.pl

Одним із кулінарних символів Любліна є цибуляж – пшеничний млинець з додаванням цибулі та маку. Його рецепт сягає ХІХ століття і спочатку випікався місцевими євреями.

Ідея заснувати такий музей виникла у Роберта Драпала під час подорожі. Він побачив, як різні міста презентують свою культуру завдяки регіональним традиціям. Тож він вирішив, що у Любліні теж є чим вразити. Відтак у музеї організовують покази, під час яких кожен може власноруч приготувати тісто і фарш для цибуляжа, а також розповідають історії цієї страви, цікавинки і легенди.

Дім слів

Дім слів / Фото Lubelski.pl

Дім слів раніше називали Музеєм друкарства. Це мистецький та освітній осередок, який був створений задля популяризації значення слова у культурі та суспільному житті, а також для поглиблення знань про історію люблінського друкарства.

На базі музею зберігаються антикварні друкарські машини та є 6 майстерень, в кожній з яких організовуються майстер-класи для відвідувачів. Також варто зазирнути на саме подвір’я музею. Стіни будівель, стеля і навіть сходи щороку розписують за мотивами книжок.

Автор: студентка ЛНУ імені І. Франка Соломія Борух