"Зупиніть поліцейських вбивць": у Вроцлаві протестують проти свавілля правоохоронців

У країні бурхливо обговорюють смерть українця у польському витверезнику. А жителі Вроцлава виходять на вулиці, щоб привернути увагу до протиправних дій поліцейських.

Люди вийшли із помітними плакатами. Серед учасників акції багато трудових мігрантів з України.

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Що вимагають учасники протестів

Жителі Вроцлава вимагають справедливого розслідування і покарання винних у смертях тих, хто потерпів від жорстоких дій правоохоронців. Учасники наголошують, що це не перший випадок, коли поліцейські перевищили свої повноваження, і через це затримані попрощалися з життям.

Сам протест був мирним і пройшов без інцидентів.

Що відомо про смерть українця в Польщі

25-річний Дмитро Нікіфоренко помер 30 липня. Але ситуація набула розголосу лише нещодавно.

Подробиці справи польська Gazeta Wyborcza опублікувала 2 вересня.

За даними газети, польські поліцейські забрали хлопця до витверезника з автобуса, у якому він заснув, коли повертався від друзів з вечірки. Водій автобуса викликав до пасажира медиків, які передали його поліцейським.

Поліцейські застосовували фізичне насилля: били українця і використовували сльозогінний газ.

Також записи показують, що чоловіки сиділи на хлопцеві й через це затриманий не міг дихати. Такими діями правоохоронці довели українця до смерті.

Коли потерпілому викликали медиків, врятували хлопця не вдалося.

Люди, які знали Нікіфоренка, зокрема його наречена, стверджують, що хлопець не зловжив алкоголем, був спортсменом і ніколи не проявляв ознаки агресії.

Жителі Вроцлава влаштовують протести проти поліцейського свавілля / Фото Gazeta.pl.

Жителі Вроцлава влаштовують протести проти поліцейського свавілля / Фото Gazeta.pl.

Жителі Вроцлава влаштовують протести проти поліцейського свавілля / Фото Gazeta.pl.

Жителі Вроцлава влаштовують протести проти поліцейського свавілля / Фото Gazeta.pl.

Жителі Вроцлава влаштовують протести проти поліцейського свавілля / Фото Gazeta.pl.