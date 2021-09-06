"Зупиніть поліцейських вбивць": у Вроцлаві протестують проти свавілля правоохоронців
Джерело:Gazeta.pl.
У країні бурхливо обговорюють смерть українця у польському витверезнику. А жителі Вроцлава виходять на вулиці, щоб привернути увагу до протиправних дій поліцейських.
Люди вийшли із помітними плакатами. Серед учасників акції багато трудових мігрантів з України.
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Що вимагають учасники протестів
Жителі Вроцлава вимагають справедливого розслідування і покарання винних у смертях тих, хто потерпів від жорстоких дій правоохоронців. Учасники наголошують, що це не перший випадок, коли поліцейські перевищили свої повноваження, і через це затримані попрощалися з життям.
Сам протест був мирним і пройшов без інцидентів.
Що відомо про смерть українця в Польщі
- 25-річний Дмитро Нікіфоренко помер 30 липня. Але ситуація набула розголосу лише нещодавно.
- Подробиці справи польська Gazeta Wyborcza опублікувала 2 вересня.
- За даними газети, польські поліцейські забрали хлопця до витверезника з автобуса, у якому він заснув, коли повертався від друзів з вечірки. Водій автобуса викликав до пасажира медиків, які передали його поліцейським.
- Поліцейські застосовували фізичне насилля: били українця і використовували сльозогінний газ.
- Також записи показують, що чоловіки сиділи на хлопцеві й через це затриманий не міг дихати. Такими діями правоохоронці довели українця до смерті.
- Коли потерпілому викликали медиків, врятували хлопця не вдалося.
- Люди, які знали Нікіфоренка, зокрема його наречена, стверджують, що хлопець не зловжив алкоголем, був спортсменом і ніколи не проявляв ознаки агресії.
Жителі Вроцлава влаштовують протести проти поліцейського свавілля / Фото Gazeta.pl.
Жителі Вроцлава влаштовують протести проти поліцейського свавілля / Фото Gazeta.pl.
Жителі Вроцлава влаштовують протести проти поліцейського свавілля / Фото Gazeta.pl.
Жителі Вроцлава влаштовують протести проти поліцейського свавілля / Фото Gazeta.pl.
Жителі Вроцлава влаштовують протести проти поліцейського свавілля / Фото Gazeta.pl.