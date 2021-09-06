Люди вийшли із помітними плакатами. Серед учасників акції багато трудових мігрантів з України.

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Що вимагають учасники протестів

Жителі Вроцлава вимагають справедливого розслідування і покарання винних у смертях тих, хто потерпів від жорстоких дій правоохоронців. Учасники наголошують, що це не перший випадок, коли поліцейські перевищили свої повноваження, і через це затримані попрощалися з життям.

Сам протест був мирним і пройшов без інцидентів.

Що відомо про смерть українця в Польщі

  • 25-річний Дмитро Нікіфоренко помер 30 липня. Але ситуація набула розголосу лише нещодавно.
  • Подробиці справи польська Gazeta Wyborcza опублікувала 2 вересня.
  • За даними газети, польські поліцейські забрали хлопця до витверезника з автобуса, у якому він заснув, коли повертався від друзів з вечірки. Водій автобуса викликав до пасажира медиків, які передали його поліцейським.
  • Поліцейські застосовували фізичне насилля: били українця і використовували сльозогінний газ.
  • Також записи показують, що чоловіки сиділи на хлопцеві й через це затриманий не міг дихати. Такими діями правоохоронці довели українця до смерті.
  • Коли потерпілому викликали медиків, врятували хлопця не вдалося.
  • Люди, які знали Нікіфоренка, зокрема його наречена, стверджують, що хлопець не зловжив алкоголем, був спортсменом і ніколи не проявляв ознаки агресії.

Жителі Вроцлава влаштовують протести проти поліцейського свавілля / Фото Gazeta.pl.

Жителі Вроцлава влаштовують протести проти поліцейського свавілля / Фото Gazeta.pl.

Жителі Вроцлава влаштовують протести проти поліцейського свавілля / Фото Gazeta.pl.

Жителі Вроцлава влаштовують протести проти поліцейського свавілля / Фото Gazeta.pl.

Жителі Вроцлава влаштовують протести проти поліцейського свавілля / Фото Gazeta.pl.