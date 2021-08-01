"На заробітки": українка створила несподіваний мистецький фотопроєкт
Джерело:Заборона
Вікторія Тимонова створила серію цікавих зображень із глибоким сенсом. На цей проєкт її надихнули люди, які сподіваються знайти кращу долю за межами своєї країни.
За словами авторки, коли людина їде в іншу країну, то у своїй їй щонайменше некомфортно, а максимум – нестерпно. Та ніхто не дає жодних гарантій, що зміна місця роботи та проживання зробить людину щасливішою та успішнішою.
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Проєкт Вікторії Тимонової
Виїжджають працювати за кордон, як правило, соціально незахищені люди, яких не задовільняє їхнє фінансове становище. Проєкт Вікторії Тимонової – це своєрідна рефлексія фотохудожниці про сподівання та умовно світле майбутнє, якого прагнуть трудові емігранти.
Поїхати на заробітки – це такий спосіб самовиключення із системи, яка не виправдовує твоїх очікувань, не дає реалізувати потенціал чи не може задовольнити базових потреб. Так можна висловити свою тотальну незгоду та зникнути в будь-якому відрізку західного напрямку,
– коментує авторка.
Вона додала, що трудова міграція – це барвистий акт громадянської непокори, мовчазний марш та своєрідна спроба повпливати на власне "сьогодні".
Проєкт Вікторії Тимонової "На заробітки" / Фото "Заборона"
Проєкт Вікторії Тимонової "На заробітки" / Фото "Заборона"
Проєкт Вікторії Тимонової "На заробітки" / Фото "Заборона"
Проєкт Вікторії Тимонової "На заробітки" / Фото "Заборона"
Проєкт Вікторії Тимонової "На заробітки" / Фото "Заборона"
Проєкт Вікторії Тимонової "На заробітки" / Фото "Заборона"
Проєкт Вікторії Тимонової "На заробітки" / Фото "Заборона"
Проєкт Вікторії Тимонової "На заробітки" / Фото "Заборона"
Проєкт Вікторії Тимонової "На заробітки" / Фото "Заборона"
Проєкт Вікторії Тимонової "На заробітки" / Фото "Заборона"Також нагадуємо, що днями збірку Сергій Жадана номінували на конкурс "Найкрасивіша книжка року" у Польщі.