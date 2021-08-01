За словами авторки, коли людина їде в іншу країну, то у своїй їй щонайменше некомфортно, а максимум – нестерпно. Та ніхто не дає жодних гарантій, що зміна місця роботи та проживання зробить людину щасливішою та успішнішою.

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Проєкт Вікторії Тимонової

Виїжджають працювати за кордон, як правило, соціально незахищені люди, яких не задовільняє їхнє фінансове становище. Проєкт Вікторії Тимонової – це своєрідна рефлексія фотохудожниці про сподівання та умовно світле майбутнє, якого прагнуть трудові емігранти.

Поїхати на заробітки – це такий спосіб самовиключення із системи, яка не виправдовує твоїх очікувань, не дає реалізувати потенціал чи не може задовольнити базових потреб. Так можна висловити свою тотальну незгоду та зникнути в будь-якому відрізку західного напрямку,

– коментує авторка.

Вона додала, що трудова міграція – це барвистий акт громадянської непокори, мовчазний марш та своєрідна спроба повпливати на власне "сьогодні".

Проєкт Вікторії Тимонової "На заробітки" / Фото "Заборона"

Проєкт Вікторії Тимонової "На заробітки" / Фото "Заборона"

Проєкт Вікторії Тимонової "На заробітки" / Фото "Заборона"

Проєкт Вікторії Тимонової "На заробітки" / Фото "Заборона"

Проєкт Вікторії Тимонової "На заробітки" / Фото "Заборона"

Проєкт Вікторії Тимонової "На заробітки" / Фото "Заборона"

Проєкт Вікторії Тимонової "На заробітки" / Фото "Заборона"

Проєкт Вікторії Тимонової "На заробітки" / Фото "Заборона"

Проєкт Вікторії Тимонової "На заробітки" / Фото "Заборона"

Проєкт Вікторії Тимонової "На заробітки" / Фото "Заборона"

Також нагадуємо, що днями збірку Сергій Жадана номінували на конкурс "Найкрасивіша книжка року" у Польщі.