Париж навіть не увійшов до списку: визначено найкращі місця у світі для романтичного відпочинку

Так вважають і експерти команди StressFreeCarRental.com. Вони назвали перелік з семи найромантичніших місць у світі для романтичного відпочинку.

Читайте також Куди поїхати відпочити на море у Європі: 5 курортів не за всі гроші світу

Ісландія – найкраще місце для романтики

Ісландія з її унікальними природними ландшафтами посіла перше місце в рейтингу як ідеальне для тих, хто шукає пригод разом.

Дослідження дивовижних льодовиків, водоспадів і лавових полів, а також завершення дня спостереженням за північним сяйвом зробить подорож з коханою людиною чарівною. Туристи також можуть відправитися в Блакитну лагуну, щоб отримати унікальний романтичний досвід на відкритому повітрі,

– відзначають експерти.

На другому і третьому місцях опинилися більш очевидні романтичні напрямки – італійська Венеція і французька Ніцца.

У першому випадку місто з його приголомшливою архітектурою і численними водними каналами пропонує туристам ідеальні умови для романтичних прогулянок, а в другому випадку – у закоханих найкращі умови для пляжного відпочинку.

Мальовничі пейзажі Ісландії / Фото UnSplash

7 найромантичніших місць для відпочинку у світі

Ісландія. Венеція (Італія). Ніцца (Франція). Острів Скай (Шотландія). Острів Гамільтон (Австралія). Нью-Йорк (США). Севілья (Іспанія).

Цікаво, що в цьому рейтингу не знайшлося місця загальновизнаній столиці кохання – місту Париж у Франції.

Зверніть увагу: британські журналісти склали рейтинг найздоровіших міст світу. Для цього проаналізували клімат, рівень забрудненості повітря, якість води та продуктів. Хто очолив список і де можна відпочити із користю для здоров'я, розповідаємо далі.