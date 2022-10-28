Як говорити в Польщі про житло: 35 польських слів, які стануть в пригоді під час оренди квартири

Їдучи до Польщі, найперше, з чим стикаються туристи чи мігранти, то це пошук та оренда житла. Тож слід мати на озброєнні кілька тематичних слів, які вам допоможуть у спілкуванні з власниками квартир.

Як говорити з поляками про вічну тему погоди, ми уже розповідали, а на цей раз підготували підбірку польських слів та фраз, які вам стануть у пригоді під час оренди житла в сусідній країні. Зберігайте коротку та корисну шпаргалку.

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Як говорити польською про житло

Приміщення

mieszkanie – житло / квартира

dom – будинок

blok – багатоповерхівка

garaż – гараж

schody – сходи

balkon – балкон

kuchnia – кухня

toaleta – туалет

pokój – кімната

osobny pokój – окрема кімната

wspólny pokój – спільна кімната

pokój dziecięcy – дитяча кімната

sypialnia – спальня

łazienka – ванна кімната

przedpokój / korytarz – коридор

sala – зала

taras – тераса

strych – горище

piwnica – підвал

winda – ліфт

ogród – сад та город

podwórze – подвір’я.

Типи житла

mieszkanie jednopokojowe / kawalerka – однокімнатна квартира

aneks kuchenny – поєднання кухні із залою

mieszkanie dwupokojowe – двокімнатна квартира

mieszkanie trzypokojowe – трикімнатна квартира

studio – студія

apartament – апартаменти

parter – перший поверх

piętro – будь-який поверх, крім першого

klatka schodowa – сходовий майданчик.

Розмовні фрази на тему житла