Як говорити в Польщі про житло: 35 польських слів, які стануть в пригоді під час оренди квартири
28 жовтня 2022 , 18:18Читать новость на русском
Їдучи до Польщі, найперше, з чим стикаються туристи чи мігранти, то це пошук та оренда житла. Тож слід мати на озброєнні кілька тематичних слів, які вам допоможуть у спілкуванні з власниками квартир.
Як говорити з поляками про вічну тему погоди, ми уже розповідали, а на цей раз підготували підбірку польських слів та фраз, які вам стануть у пригоді під час оренди житла в сусідній країні. Зберігайте коротку та корисну шпаргалку.
Читайте також Штрафи у Польщі: що важливо знати українцю
Як говорити польською про житло
Приміщення
- mieszkanie – житло / квартира
- dom – будинок
- blok – багатоповерхівка
- garaż – гараж
- schody – сходи
- balkon – балкон
- kuchnia – кухня
- toaleta – туалет
- pokój – кімната
- osobny pokój – окрема кімната
- wspólny pokój – спільна кімната
- pokój dziecięcy – дитяча кімната
- sypialnia – спальня
- łazienka – ванна кімната
- przedpokój / korytarz – коридор
- sala – зала
- taras – тераса
- strych – горище
- piwnica – підвал
- winda – ліфт
- ogród – сад та город
- podwórze – подвір’я.
Типи житла
- mieszkanie jednopokojowe / kawalerka – однокімнатна квартира
- aneks kuchenny – поєднання кухні із залою
- mieszkanie dwupokojowe – двокімнатна квартира
- mieszkanie trzypokojowe – трикімнатна квартира
- studio – студія
- apartament – апартаменти
- parter – перший поверх
- piętro – будь-який поверх, крім першого
- klatka schodowa – сходовий майданчик.
Розмовні фрази на тему житла
- Tu jest moje mieszkanie – це моя квартира
- Tu jest kuchnia, a tu łazienka – тут є кухня та ванна кімната
- Drzwi od domu są zamknięte – вхідні двері замкнені
- Przed domem nie ma ulicy – перед будинком немає вулиці
- Obok domu są drzewa – поряд із будинком є дерева.