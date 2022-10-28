Як говорити в Польщі про житло: 35 польських слів, які стануть в пригоді під час оренди квартири

28 жовтня 2022 , 18:18
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Джерело:

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Їдучи до Польщі, найперше, з чим стикаються туристи чи мігранти, то це пошук та оренда житла. Тож слід мати на озброєнні кілька тематичних слів, які вам допоможуть у спілкуванні з власниками квартир.

Як говорити з поляками про вічну тему погоди, ми уже розповідали, а на цей раз підготували підбірку польських слів та фраз, які вам стануть у пригоді під час оренди житла в сусідній країні. Зберігайте коротку та корисну шпаргалку.

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Як говорити польською про житло

Приміщення

  • mieszkanie – житло / квартира
  • dom – будинок
  • blok – багатоповерхівка
  • garaż – гараж
  • schody – сходи
  • balkon – балкон
  • kuchnia – кухня
  • toaleta – туалет
  • pokój – кімната
  • osobny pokój – окрема кімната
  • wspólny pokój – спільна кімната
  • pokój dziecięcy – дитяча кімната
  • sypialnia – спальня
  • łazienka – ванна кімната
  • przedpokój / korytarz – коридор
  • sala – зала
  • taras – тераса
  • strych – горище
  • piwnica – підвал
  • winda – ліфт
  • ogród – сад та город
  • podwórze – подвір’я.

Типи житла

  • mieszkanie jednopokojowe / kawalerka – однокімнатна квартира
  • aneks kuchenny – поєднання кухні із залою
  • mieszkanie dwupokojowe – двокімнатна квартира
  • mieszkanie trzypokojowe – трикімнатна квартира
  • studio – студія
  • apartament – апартаменти
  • parter – перший поверх
  • piętro – будь-який поверх, крім першого
  • klatka schodowa – сходовий майданчик.

Розмовні фрази на тему житла

  • Tu jest moje mieszkanie – це моя квартира
  • Tu jest kuchnia, a tu łazienka – тут є кухня та ванна кімната
  • Drzwi od domu są zamknięte – вхідні двері замкнені
  • Przed domem nie ma ulicy – перед будинком немає вулиці
  • Obok domu są drzewa – поряд із будинком є дерева.
Автор: Назарій Сорока