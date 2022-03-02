ZUS будет помогать беженцам из Украины найти жилье в Польше

ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Управление социального страхования) подготовил собственную базу жилья, чтобы помочь украинцам, прибывающим в Польшу из-за войны. Будут запущены и другие способы поддержки.

К слову, за 1 марта до 18:00 сотрудники пограничной службы на пунктах пересечения границы с Украиной пропустили 76,7 тысячи человек. Днем ранее было зафиксировано почти столько же беженцев – около 78 тысяч.

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Как ZUS поддержит украинцев

ZUS подготовил собственную базу жилья для переселенцев из Украины и обратился с соответствующим предложением в Министерство внутренних дел и воеводств. Беженцам могут предоставить 1 400 мест в ведомственных учебных центрах.

Кроме того, на сайте ZUS опубликовали информацию о том, где и как граждане Украины могут получить помощь в Польше на украинском языке. Люди могут найти информацию об условиях получения семейной помощи, медицинского страхования и другое.

Граждане Украины, которым ZUS платил на банковские счета в Украине польскую пенсию за выслугу лет или по инвалидности, могут обратиться за помощью в ближайшее учреждение социального страхования. Заявление перешлют в отделение ZUS в Жешуве и затем возобновят выплату пенсии на новый банковский счет в Польше.

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