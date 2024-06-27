Один из самых прекрасных европейских регионов готов платить 30 000 за переезд

Италия страдает от демографического кризиса. К сожалению, пустыми остаются целые городки и села. Чтобы спасти ситуацию, запустили программу "Резиденция в горах 2024".

Люди, которые мечтали жить в солнечной Тоскане, наконец получили реальную возможность реализовать это. За переезд региональные власти готовы платить от 10 до 30 тысяч евро. Эти деньги выделяют на приобретение жилья в горной местности региона.

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Какие условия для получения денег

Чтобы получить деньги на приобретение недвижимости, желающие должны переехать в один из горных городков Тосканы. Там должно проживать менее 5 тысяч человек. Всего на территории региона таких – более 100. Местные власти всячески поощряют переезд. Отмечают, что это – отличный способ начать новую жизнь в живописной местности.

Тосканские горы – это территории уникальной красоты с селами, которые нужно открывать заново, и которые страдают от депопуляции,

– говорится в сообщении.



Жизнь в Тоскане похожа на кадры из вау-фильма / Unsplash

В последние годы почти все местные жители выехали в крупные города в поисках работы.

Дедлайн подачи заявки – 27 июля 13:00 (по центральноевропейскому времени).

Чтобы получить деньги от Тосканы, нужно: