Жителям Барселоны у собора Саграда Фамилия грозит выселение: в чем причина

Около трех тысяч человек в Барселоне могут выселить из их домов. Все из-за продолжения строительства собора Саграда Фамилия.

Жителей районов возле Саграда Фамилия могут выселить

По данным издания, планы добавить огромную лестницу к главному входу сооружения могут привести к сносу трех кварталов у собора. Это заставит оставить свою недвижимость тысячи семей и предприятий.

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Против таких планов выступает ассоциация "Пострадавшие от храма", созданная жителями близлежащих домов. Ее представитель и юрист Сальвадор Баррозо пытается через суд остановить строительство лестницы. Он утверждает, что их не было в первоначальных планах Антонио Гауди, погибшего в 1926 году, а на самом деле это идея учеников архитектора.

Но городской совет пытается остановить это. Окончательное решение остается за ним.

Мы работаем с представителями собора, жителями соседних районов и другими организациями, чтобы найти лучшее решение для завершения работ и потребностей города,

– отметили там.

В ведомстве добавили, что "Барселона" хочет "гарантировать право на жилье и свести к минимуму количество пострадавших". Городские власти пока решение не приняли – ждут выборов, которые пройдут 28 мая.

Строительство Саграда Фамилия: коротко

Саграда Фамилия является памятником из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Строительство собора по проекту Антонио Гауди длится уже 141 год. К моменту своей смерти архитектор успел закончить фасад и одну из колокольней. Строительство храма прекращали во время войн — Гражданской в Испании и Второй мировой.

Храм всемирно известен благодаря своей характерной архитектуре и бесконечным работам. В конце прошлого года были достроены еще две башни собора.