Польша будет выделять дешевое жилье для беженцев из Украины

Украинцы, которые из-за войны пребывания в Польше уже не один месяц, начинают становиться на ноги в чужой стране. И польские власти готовят проект, который должен помочь беженцам быстрее интегрироваться в общество.

Речь идет о правительственном Межведомственном стратегическом проекте. Он будет стимулировать граждан Украины переезжать из больших городов в меньшие. Там для наших беженцев будет доступно и бюджетное жилье и больше предложений от работодателей. Дело в том, что большинство польских производств сосредоточено именно за пределами мегаполисов.

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В рамках проекта местные власти должны подготовить в малых населенных пунктах перечень свободных квартир или домов, которые можно сдать в аренду украинцам. А правительство, в свою очередь, поможет с финансированием.

Муниципалитет берет на себя обязательство по оплате аренды и затем сам регулирует размер оплаты в зависимости от доходов и возможностей того, кому он выделяет квартиру,

– отметила министр канцелярии премьер-министра (KPRM) Агнешка Шчигай.

Кроме помощи с жильем, власти Польши работают над интеграцией украинских беженцев в местный рынок труда. На сегодня в маленьких населенных пунктах есть нехватка работников в сфере социальных услуг. В частности, ищут людей, которые бы помогали по дому пожилым людям, работали в домах социального обеспечения или в центрах поддержки людей с инвалидностью.

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