Железнодорожное сообщение между Польшей и Украиной могут вскоре восстановить: обновленный график

Железнодорожное пассажирское сообщение между Польшей и Украиной может восстановиться с 15 сентября. По меньшей мере в расписании компании Polskie Linie Kolejowe международные поезда уже присутствуют в расписании.

Согласно обновленному графику, первые рейсы состоятся 15 сентября. Правда, официальной информации о возобновлении сообщения между Украиной и Польшей ни от Укрзализныци, ни от Polskie Linie Kolejowe пока не было.

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Какие рейсы появились в расписании

Всего на сайте польской железнодорожной компании можно увидеть сразу четыре поезда:

два из Перемышля в Киев;

из Перемышля в Одессу;

из Вроцлава во Львов (беспересадочный вагон).

Напомним, что до 31 августа в Польше действует правительственный запрет на пассажирские железнодорожные перевозки с Украиной. В то же время нового распоряжения, которое бы продолжало действие такого запрета, пока нет.

Поезда Киев – Перемышль / Скриншот сайта portalpasazera.pl

​Поезд Одесса – Перемышль / Скриншот сайта portalpasazera.pl

​Поезд Львов – Вроцлав / Скриншот сайта portalpasazera.pl