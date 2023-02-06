Мощное землетрясение в Турции частично разрушило крепость Газиантеп: последствия в фото

Сегодня, 6 февраля, Турцию всколыхнули несколько мощных подземных толчков. В результате бедствия была частично повреждена историческая крепость Газиантеп, входящая в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Эпицентр землетрясения был зафиксирован в 37 километрах от одноименного города к югу Турции – Газиантеп (провинция Кахраманмараш). Сила толчков там достигала 7,7 балла по шкале Рихтера.

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Последствия разрушений крепости Газиантеп: фото ДО и ПОСЛЕ

Известно, что во время разрушительного землетрясения свалились бастионы, причем обломки разлетелись по дороге. Также полностью разрушена подпорная стена, а в устоявшихся стенах образовались трещины. Кроме этого, рухнул купол и восточная стена исторической мечети Ширвани 17 века, расположенная рядом с крепостью. Пока неизвестно, удастся ли полностью восстановить историческую достопримечательность.

Крепость Газиантеп в Турции / Фото wikipedia

Состояние крепости Газиантеп после землетрясения в Турции / Фото dailysabah

Крепость Газиантеп частично разрушена / Фото dailysabah

Что известно о крепости Газиантеп

Сооружение расположено на холме высотой 25 – 30 метров. Точных данных о дате и авторе здания нет, но первые упоминания о ней датируются II – III веками нашей эры. Тогда окрестности крепости были известны как небольшой город под названием Тебан.

Ранее крепость использовалась римлянами в качестве дозорной башни, впоследствии она была расширена. Свой современный образ здание приобрело в 6 веке нашей эры, при византийском императоре Юстиниане, известном как "архитектор крепостей".

С 2002 года археологи вели на территории крепости раскопки, во время которых было сделано множество открытий, раскрывающих детали жизни народов этого региона. Сейчас на территории объекта расположен музейный комплекс, посвященный теме обороны Газиантепа от французских солдат во время Первой мировой войны.