Затягивание дел по карте побыту в Польше: какую компенсацию получали иностранцы

В последние годы иностранцы стали все чаще жаловаться на длительный срок рассмотрения дел по предоставлению карты побыту в Польше. Сколько исков зафиксировали и какую компенсацию выплатили – читайте в материале.

Общеизвестно, что рассмотрение дела по предоставлению вида на временное проживание может длиться не один год. Однако иностранцев перестала устраивать такая ситуация, поэтому они решили начать отстаивать свои права.

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Количество жалоб

Так, на протяжении 2020-2021 годов иностранцы активно подавали иски в воеводский административный суд. Речь идет о:

жалобах на длительное рассмотрение дел по предоставлению вида на жительство – 1334 в 2020 году и 2581 в 2021 году (за 11 месяцев);

жалобах на бездействие органа – 1302 в 2020 году и 4358 в 2021 году.

Какую компенсацию получили иностранцы

По официальным данным, самая высокая сумма компенсации, которую мог получить мигрант, составила около 5 000 злотых. Подсчитали, что за 2020 – 2021 год суд назначил в пользу иностранцев около 4,5 миллиона злотых компенсационных выплат.

В свою очередь, в отделе гражданских дел и иностранцев DUW отмечают, что вышеупомянутые судебные дела вносят дисбаланс в работу инспекторов. Дело в том, что они вынуждены фокусироваться на подготовке и проработке документации для суда вместо ведения дел иностранцев.