"На заработки": украинка создала неожиданный художественный фотопроект

Виктория Тимонова создала серию интересных изображений с глубоким смыслом. На этот проект ее вдохновили люди, которые надеются найти лучшую судьбу за пределами своей страны.

По словам автора, когда человек едет в другую страну, то в своей ему как минимум некомфортно, а максимум – невыносимо. Но никто не дает никаких гарантий, что изменение места работы и проживания сделает человека счастливее и успешнее.

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Проект Виктории Тимоновой

Выезжают работать за границу, как правило, социально незащищенные люди, которых не удовлетворяет их финансовое положение. Проект Виктории Тимоновой – это своеобразная рефлексия фотохудожницы о надежде и условно светлом будущем, к которому стремятся трудовые эмигранты.

Поехать на заработки – это такой способ самоисключение из системы, которая не оправдывает твоих ожиданий, не дает реализовать потенциал или не может удовлетворить базовых потребностей. Так можно выразить свое тотальное несогласие и исчезнуть в любом отрезке западного направления,

– комментирует автор.

Виктория добавила, что трудовая миграция – это красочный акт гражданского неповиновения, молчаливый марш и своеобразная попытка повлиять на собственное "сегодня".

Проект Виктории Тимоновой "На заработки" / Фото "Заборона"

Проект Виктории Тимоновой "На заработки" / Фото "Заборона"

Проект Виктории Тимоновой "На заработки" / Фото "Заборона"

Проект Виктории Тимоновой "На заработки" / Фото "Заборона"

Проект Виктории Тимоновой "На заработки" / Фото "Заборона"

Проект Виктории Тимоновой "На заработки" / Фото "Заборона"

Проект Виктории Тимоновой "На заработки" / Фото "Заборона"

Проект Виктории Тимоновой "На заработки" / Фото "Заборона"

Проект Виктории Тимоновой "На заработки" / Фото "Заборона"

Проект Виктории Тимоновой "На заработки" / Фото "Заборона"