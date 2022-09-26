Аэропорт Шопена в Варшаве перестал пускать россиян на территорию Польши

В Польше начал действовать запрет по въезду россиян. Аэропорт Варшавы уже объявил, что адаптируется к новым правилам и с сегодняшнего дня, 26 сентября, не будет пускать граждан россии на территорию страны.

Согласно распоряжению Министерства внутренних дел Польши, россияне не могут въезжать в страну. Ограничения будут действовать на всех пограничных переходах, а с 26 сентября – в аэропортах и ​​морских портах.

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Запрет на въезд россиян в Польшу

Аэропорт имени Шопена стал закрыт для путешественников из россии. Это прямой результат запрета россиянам на въезд на территорию Польши.

Напомним, что согласно постановлению, если авиакомпания берет на борт пассажира, не имеющего права въезда в ЕС через польский пограничный пункт, она будет обязана перевезти его за свой счет.

Однако новые ограничения не означают полного запрета пересечения границы для граждан россии. Среди исключений есть:

диссиденты;

лица, вовлеченные в гуманитарные дела;

владельцы вида на жительство;

водители транспорта для международных перевозок;

члены дипломатических миссий.



Аэропорт имени Шопена не пускает россиян в Варшаву / Фото фейсбук Lotnisko Chopina