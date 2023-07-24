Аэропорт Шопена в Варшаве могут закрыть: какие причины и когда это произойдет

Варшавский аэропорт Шопена может быть закрыт для гражданских полетов. Это единственный аэропорт, который находится прямо в столице Польши, а не за городом.

После запуска нового гигантского аэропорта под названием "Центральный коммуникационный порт" (CPK) основной трафик переведут из аэропорта Шопена туда. Так отмечено в авиационной стратегии Польши. Действительно ли прекратит крупнейший аэропорт страны принимать гражданские рейсы – объяснили в правительстве.

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Будущее аэропорта

Официального правительственного решения пока нет. Шопен – это единственный аэропорт в пределах столицы Польши. Каждый год он принимает около 14 миллионов пассажиров. Другие аэродромы – Модлин и Радом – не могут добиться такого результата.

Но на CPK власти возлагают большие надежды – пассажиропоток в 40 миллионов в год. Согласно обещаниям министерства инфраструктуры, доехать до CPK можно будет за 15 минут от железнодорожного вокзала Warszawa Centralna.

Аэропорт Шопена пока самый большой в Польше / Фото из Википедии

Что говорят политики

Пока что дискуссия по аэропорту Шопена продолжается. Министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик не хотел закрывать столичный аэропорт, но на таком решении настаивает Мартин Хорала – замминистра финансов и представитель компании CPK. А политик Платформы обывательской (PO) Дариуш Йоньский не скрывает своего удивления от этой идеи.

Как можно закрыть самый популярный в стране аэропорт? Это какое-то недоразумение. Каждая столица должна иметь свой аэропорт. Варшавская инфраструктура должна и дальше использоваться для гражданских полетов,

– цитируют Йоньского польские СМИ.

В проекте государственной стратегии авиационной отрасли отсутствует конкретное решение о закрытии варшавского аэропорта. Но в документе говорится, что на CPK переведут основной коммерческий трафик из Шопена. Де-факто это равно закрытию столичного аэропорта.

Будущее аэропорта Шопена должно решиться в ближайшее время.

Каким будет новый аэропорт CPK

Крупнейший аэропорт в Польше построят в 40 километрах от Варшавы. Он будет называться "Центральный коммуникационный порт" (Centralny Port Komunikacyjny). По архитектурному проекту аэродром откроют для полетов в 2028 году.

Терминал CPK будет вдвое больше аэропорта Шопена. Он сможет обслуживать 40 миллионов пассажиров в год. Но архитекторы спроектируют его так, что при необходимости это количество можно будет скорректировать – увеличить или снизить.

Проект нового аэропорта в Польше / Фото Centralny Port Komunikacyjny

В новом аэропорту будут акцентироваться на пространстве, естественном освещении и озеленении. Перед входом в терминал построят транзитный железнодорожный вокзал, с которого будут отправляться скорые поезда в крупнейшие города Польши.