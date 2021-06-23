За последний год в Польше увеличилось число украинских студентов

В польских высших учебных заведениях растет количество получателей образования. Тенденцию связывают с пандемией. Дело в том, что из-за распространения коронавируса польская молодежь неохотно едет учиться за границу. При этом, число студентов в Польше существенно возросло и благодаря прибывшим из других стран, в частности из Украины.

Работники образования отмечают, что интерес иностранцев к польским университетам продолжает расти. Самой многочисленной группой эмигрантов, которые учатся в Польше, являются украинцы. Так, среди всех иностранцев, получающих высшее образование в Польше, украинцев почти половина, а именно 45%. На втором месте – белорусы, которых 12%.

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Как увеличилось число студентов в польских университетах

В 2020 году в польских университетах обучалось 84,7 тысячи человек. Это на 3 процента больше, чем в 2019 году. Также это самое большое количество студентов с начала трансформации рынка образования.

По данным Rzeczpospolita, наибольшее количество иностранцев получает образование в Варшавском университете. В конце 2020 года там обучалось более 3,8 тысячи иностранных студентов, 2,7 тысячи из которых учатся длительно.

Стало больше в главных университетах Польши и студентов, которые являются гражданами Польши. На это обратила внимание Александра Пшегалинська-Скерковська, проректор Козминского университета по вопросам международного сотрудничества.

Студенты решили воспользоваться пандемией и необходимостью оставаться дома, чтобы получить образование,

– объясняет ситуацию Александра Пшегалинська-Скерковська.