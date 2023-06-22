Штрафы в Италии: неочевидные запреты, за которые туристы могут заплатить тысячи евро

Италия – одна из самых популярных локаций для летнего отпуска: сюда съезжаются путешественники со всего мира. Туристов предупреждают не нарушать правила отдыха в стране, иначе им грозят немалые штрафы.

Родина пиццы, римской архитектуры и великолепных пляжей – Италия – является одним из ведущих туристических направлений мира. Популярная страна пытается контролировать туристов в горячий сезон отпусков. Но некоторые правила не так очевидны. На какие интересные законы следует обратить внимание – читайте в материале.

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Неожиданные запреты

Главное правило, о котором туристы, вероятно, догадываются – не бросать мусор на улице. Здесь все понятно. Но не каждый знает, что в Италии, например, нельзя есть и пить вблизи исторических памятников и церквей.

Туристам строго запрещено сидеть на Испанской лестнице в Риме. Так хотят защитить ее от повреждений. Нарушителей ждет штраф в 250 евро, а в случае неповиновения полицейским – он вырастет до 400 евро.

Не разрешено также купаться в фонтанах Италии. Особенно за этим следят в Риме и Флоренции. Закон запрещает даже опускать ноги в фонтан, купать там собак и других животных, стоять на выступах. Иначе можно оплатить штраф – 450 евро. Также возле итальянских фонтанов запрещено есть: в прошлом году американский турист был оштрафован за мороженое.

Туристы окружили фонтан Треви в Риме / Фото Pixabay

В Венеции запрещено купаться в городских каналах. Вода в них не просто грязная, но и очень опасная. Штраф за такое нарушение – 500 евро. А на 400 евро в Венеции могут наказать всех, кто не попадает в мусорку и портит памятники надписями.

Берегут природу

На пляжах Сардинии очень заботятся о сохранении природной экосистемы. Поэтому здесь с 2017 года строго запрещено вывозить песок, ракушки и гальку. За попытку провезти их через границу можно получить штраф до 3 000 евро. Туристов тщательно проверяют в аэропорту. Недавно посетителям запретили бывать на живописном итальянском "Розовом пляже", ведь каждый хотел тихонько забрать немного уникального песка с собой.

На итальянском острове Капри туристов могут оштрафовать на сумму до 500 евро за то, что они привезут на сюда одноразовый пластик: пакеты, приборы, тарелки, стаканчики или трубочки.

Пристань острова Капри / Фото Unsplash

Штраф в 60 000 евро

Но больше всего поражает штраф от 10 000 до 60 000 евро для вандалов, наносящих ущерб памятникам или другим культурным объектам. Взимаемые суммы будут использованы для ремонта и уборки поврежденных объектов.

На такое решение власти повлияли частые случаи вандализма: это касается и недобросовестных туристов, и участников акций протеста. Сейчас участились перформансы с использованием краски. Один из последних примеров – акция экоактивистов, которые покрасили в черный воду в фонтане Треви.