Выходные на Балтийском море: 3 места, где можно отдохнуть в Польше

Польша редко ассоциируется с отдыхом на море. Но и здесь можно устроить себе отличный пляжный отдых с семьей или друзьями.

Гданьск, Сопот и Гдыня – три крупнейших города Польши, которые омывают воды Балтийского моря. Учитывая, что это северный регион, то в большинстве своем море прохладное для купания, однако летом здесь можно полноценно отдохнуть.

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Добавим, что поляков ждут длинные выходные (13 – 15 августа), поэтому есть возможность спланировать короткий отпуск к морю. Мы же подготовили тройку мест, которые идеально подойдут для небольшого путешествия.

Где отдохнуть в Польше у Балтийского моря

Świnoujście

Швиноуйще – портовый городок, раскинувшийся на 44 островах. Говорят, здесь один из самых обширных и лучших пляжей в Польше.



Świnoujście / Фото e-wczas

Mierzeja Helska

Хельская коса или полуостров Хель – это 35-километровый песчаный пляж, который разделяет Балтийское море и Пуцкий Залив. Здесь понравится любителям активного отдыха. Обязательно посетите местности Юрата, Ястарния и Халупы.



Mierzeja Helska / Фото praktoze.gazeta

Kołobrzeg

Колобжег – самый большой оздоровительный курорт. Он считается польской столицей SPA.



Kołobrzeg / Фото portalmorski