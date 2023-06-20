Всемирный день беженцев: где в мире приютили больше всего украинцев

Российское вторжение спровоцировало самую большую волну беженцев со времен Второй мировой. Украинцы пережили ужасный акт агрессии врага, но при этом ощутили мощную поддержку дружественных стран.

20 июня мир отмечает Всемирный день беженцев. Еще несколько лет назад этот день не ассоциировался с украинцами, но российская агрессия все изменила. Какие страны протянули руку помощи тем, кто вынужден был покинуть Украину – читайте в материале 24 Канала.

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Где приняли больше всего украинцев

По данным ООН, количество украинцев, выехавших за границу превышает 8,2 миллиона человек. Из них временную защиту в европейских странах получили около 6 миллионов.

Больше всего украинцев приютили:

Польша – 1,6 миллиона переселенцев;

– 1,6 миллиона переселенцев; Германия – около 1 миллиона переселенцев;

– около 1 миллиона переселенцев; Чехия – более 520 тысяч украинцев;

– более 520 тысяч украинцев; Великобритания – почти 200 тысяч беженцев;

– почти 200 тысяч беженцев; Италия – около 178 тысяч украинцев;

– около 178 тысяч украинцев; Испания – также около 178 тысяч переселенцев;

– также около 178 тысяч переселенцев; Румыния – более 138 тысяч украинцев.

Украинцы – под временной защитой

Страны Европы предоставляют украинцам временную защиту. Она позволяет беженцам получить такие права и помощь:

право на временное проживание;

доступ беженцев к рынку труда;

возможность пользоваться медицинскими услугами;

право на доступ к жилью;

получение социальной помощи;

дети без сопровождения могут получить опеку и образование.

Почти 6 миллионов украинцев получили временную защиту в Европе / Фото Unsplash

Убежище в США

Также защиту для украинцев предоставили за пределами Европы. Получить статус временной защиты (TPS) в США могут украинцы, которые к моменту 11 апреля 2022 года уже находились на территории Америки. Срок действия такой защиты – 18 месяцев.

А по американской программе "Uniting for Ukraine" гражданам Украины разрешают оставаться в Штатах в течение 2 лет.

Помощь не уменьшается

Для того, чтобы удобно искать всю информацию о странах, предоставляющих убежище украинцам и условиях въезда, в МИД разработали

Война в Украине продолжается, поэтому многие украинцы за рубежом не могут пока вернуться домой. Особенно, если их дома на прифронтовой или временно оккупированной территории. Очевидно, тот факт, что беженцы уже долго проживают в странах Европы, повлиял на отношение к украинцам в мире. Но поддержка дружественных стран остается на высоком уровне.

Так, институт Pollste провел исследование уровня поддержки украинцев среди польского общества. Результаты показали, что показатель солидарности остается высоким.

На вопрос, следует ли продолжать помогать украинцам, 65% респондентов ответили "да". Против высказались 35% опрошенных. Исследования провели 30 – 31 мая, опросили 1006 поляков.