Впервые за границей: в Варшаве стартовала выставка российской техники, которую разбили ВСУ

Ранее эту выставку анонсировал глава Минобороны Украины Алексей Резников, отмечая, что российские генералы хотели бы, чтобы их танки дошли до Лиссабона. Так что разбитая техника России отправляется в "турне" по Европе с конечной точкой в столице Португалии.

А первым городом Европы, который принимает танки России как выставочные экспонаты, стала Варшава.

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Что известно о выставке

Началась она вчера, 27 июня, посреди исторического центра Варшавы – на Замковой площади. В выставке под названием "Za wolność naszą i waszą" ("За нашу и вашу свободу") представлена ​​техника оккупантов, разбитая и захваченная Вооруженными силами Украины во время российско-украинской войны. В описании мероприятия говорится, что Украина совместно с партнерами "превращает вторую армию мира в музейные экспонаты".



Выставка в Польше "За нашу и вашу свободу" / Фото Министерство обороны Украины

Это доказательство того, что Россию можно победить,

– сказал глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик.

После Варшавы организаторы планируют показать военную технику в других городах Польши и Европы. В частности, выставка "За нашу и вашу свободу" состоится в Берлине, Париже, Мадриде и Лиссабоне.



Разбитая российская техника представлена ​​в Варшаве / Фото Министерство обороны Украины

Какие экспонаты представлены на выставке "За нашу и вашу свободу"

На площади посреди Варшавы стоит танк Т72Б, уничтоженный в бою 31 марта в селе Дмитровка под Киевом, артиллерийская установка "Мста-С", подбила артиллерией ВСУ на Сумщине, образцы снарядов реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Смерч".

Европейскому обществу трудно осознать и представить количество железа и огня, которое сейчас сдерживает Украина, поскольку оно не сталкивалось с этим 80 лет. Если взять по каждой единице всей техники, использованной Россией против Украины, площади не хватило бы для размещения всего этого,

– сказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она добавила, что за три месяца войны украинская армия уничтожила около 10 тысяч единиц российской военной техники.



Технику оккупантов показали в Европе / Фото Министерство обороны Украины

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