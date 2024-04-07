Это длилось 4 часа: влюбленная пара провела полет в очень странной позе и смутила очевидцев

Мужчина из Бруклина рассказал в сети о своем опыте полета. Он отметил, что "соседи" по самолету вели себя на борту очень странно и спровоцировали в целом опасную ситуацию.

Полет длился 4 часа. Все это время пара лежала на трех сиденьях, разувшись и выпрямив ноги. А когда влюбленные ловили удивленные взгляды других пассажиров, то просто показывали руками сердечки.

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Автор сообщения опубликовал фотографии, сделанные во время полета, и отметил, что не доверяет собственным глазам.

Не могу поверить своим глазам. Так было в течение 4 часов полета,

– говорится в сообщении.

Фотографии вызвали очень бурную реакцию у пользователей сети. Некоторые заметил, что это – очень опасная ситуация во время полета. Также людей интересовало, где в это время находились бортпроводники и почему они никак не отреагировали на откровенно ужасное поведение.

Кроме того, комментарии под постом посетила и экс-бортпроводница. Женщина отметила, что ни за что не молчала бы в такой ситуации.

Стоит заметить, что уже не впервые пользователи сети жалуются, что их соседи разувались во время полета. Ранее бортпроводница Сиерра Мост даже отнесла это к треш-привычкам пассажиров во время полетов.