Удаленная работа за границей: 7 экзотических стран для цифровых кочевников

Пандемия Covid-19 научила зарабатывать на жизнь удаленно, когда для работы достаточно только ноутбука или смартфона и желания работать где угодно. Этот тренд становится только более популярным.

Людей, работающих вдали от дома или офиса, называют еще цифровыми кочевниками. Следовательно, многие страны предлагают таким работникам и их иждивенцам цифровые кочевые визы – Digital Nomad. Более того, в современных реалиях это один из самых простых способов легализоваться за границей.

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7 необычных стран, где можно жить и работать цифровым кочевникам

Аргентина

Для людей, желающих работать за границей, Аргентина ввела визу цифрового кочевника Nómadas digitales. Ее можно получить уже с мая 2022 года. Чтобы оформить вид на жительство, нужно предоставить рабочий контракт или справку, подтверждающую ваши доходы. Кроме этого, нужно заполнить анкету, иметь действующий загранпаспорт и фотографию 4х4. Визу выдают на 180 дней, которую можно продлить еще на 180 дней.

Буэнос-Айрес / Фото unsplash

Бермудские острова

Сертификат Work From Bermuda дает возможность круглогодично находиться на островах, затем можно продлить разрешение еще на год. Чтобы получить визу, нужно подтвердить, что вы трудоустроены или учитесь в вузе – Бермуды выдают визу и фрилансерам, и дистанционно обучающимся студентам. Заявку на визу можно отправить онлайн. Требований к минимальному доходу нет.

Бермудские острова / Фото pexels

Багамские острова

Островная страна в Карибском бассейне создала собственную цифровую визу кочевника – "Багамские острова с расширенным доступом для путешествий" (BEATS). Претенденты могут подать заявку онлайн. Владельцам визы разрешено также учиться с территории Багам. Какие документы нужны? Подтверждение занятости для удаленных работников или студенческий билет для желающих учиться дистанционно.

Багамские острова / Фото unsplash

Бразилия

Для получения визы цифрового кочевника в Бразилию нужно подтвердить свой ежемесячный доход в 1500 долларов или иметь на счете 18 тысяч долларов. Тогда страна выдает вид на жительство сроком на год. Заявку подать можно уже непосредственно в Бразилии, приехав туда как турист.

Бразилия / Фото unsplash

Исландия

Требования к удаленным работникам, которые претендуют получить долгосрочную исландскую визу, несколько сложнее – нужно иметь высокооплачиваемую работу. Следовательно, цифровому кочевнику нужно подтвердить доход не менее 7275 долларов ежемесячно или 9460 долларов в месяц, если планирует проживать в стране вместе с мужем или женой. Владельцами визы в Исландии не разрешается работать на местных работодателей. Разрешение на жительство в стране действует 180 дней.

Исландия / Фото pexels

Коста-Рика

В Коста-Рике виза кочевника называется "эстансией". Для ее получения необходимо подтвердить минимальный стабильный доход в размере 3000 долларов в месяц или 4000 долларов на семью за предыдущий год. Кроме этого, нужно иметь годовое медицинское страхование. Виза действительна в течение года, которую можно продлить еще на один год, если владелец визы провел 180 и более дней в Коста-Рике в первый год. Претенденты должны работать в иностранной компании, вести бизнес или работать как фрилансер с клиентами из других стран. Иностранцы не должны платить налоги за свои доходы.

Коста-Рика / Фото unsplash

Норвегия

Эта страна предоставляет вид на жительство для частично удаленной работы – виза независимого подрядчика, имеющего источник дохода за границей. Вид на жительство выдают на 2 года. Минимальный чистый доход должен быть не менее 35 719 евро в год. Норвегия уникальна и тем, что для получения визы нужно, чтобы у работника был хотя бы один норвежский клиент. В большинстве стран, предлагающих визы цифровых кочевников, такого требования нет.

Норвегия / Фото unsplash