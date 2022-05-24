С сегодняшнего дня в Германии можно обменять гривну на евро: как это сделать

В настоящее время в Германии находится множество граждан Украины. Убегая от войны, украинцы взяли с собой только самое необходимое, очевидно, деньги — входят в этот список.

В Германии можно обменять гривну на евро

К сожалению, не везде в Европе можно обменять гривни на иностранную валюту, например, евро. Впрочем, с сегодняшнего дня, 24 мая, беженцы из Украины получили такую ​​возможность в Германии. Об этом договорились с Национальным банком Украины Федеральное министерство финансов, Немецкий федеральный банк и банковская ветвь Германии.

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Так, украинские беженцы могут обменять в немецких кредитных учреждениях-участниках до 10 000 гривен с человека на евро без дополнительных комиссий. В обмен будут принимать банкноты 100, 200, 500 и 1 000 гривен по курсу, указанному на сайте Федерального Банка Германии.

Личность беженца, желающего совершить обмен, регистрируется и проверяется, поэтому гражданам Украины нужно иметь при себе документы.

Каждая обменная операция регистрируется в онлайн-приложении, которым управляет Европейский центральный банк. Это нужно для гарантии того, что индивидуальная максимальная сумма обмена не будет превышать установленный предел в 10 тысяч гривен. При этом банки не будут взимать комиссию.

Отмечается, что возможность обменять наличную гривну на евро будет длиться в течение 3 месяцев.

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