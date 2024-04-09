Въезд в один из районов Нью-Йорка станет платным: что произошло

Власти Нью-Йорка решили сделать въезд в Манхэттен платным. Идею поддержали и жители района.

Такое нововведение введут, чтобы уменьшить количество пробок на улицах делового центра города. Власти также надеются получить экстра деньги на ремонт дорог.

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Въезд в Манхэттен станет платным

Стало известно, что с середины июня водители легковых автомобилей в Нью-Йорке будут обязаны платить сбор в размере 15 долларов за въезд на Манхэттен. Кроме того, для грузовиков и автобусов плата будет выше – от 24 до 36 долларов. Как именно нужно будет платить сбор, пока что неизвестно.

Новую инновацию планируется ввести, чтобы уменьшить пробки в деловом центре города. Ожидается, что эта инициатива принесет местным властям около 0,5 миллиарда долларов дополнительных доходов, которые будут направлены на крайне необходимый ремонт дорог.

Плату в город введут, чтобы избавиться от пробок / Фото Unsplash

Инициатива получила поддержку большинства горожан. Рассчитывают, что ежедневно в Манхэттен будет въезжать меньше на 100 тысяч транспортных средств.

Какие страны ввели штрафы перед туристическим сезоном?

Для туризма лето 2024 года должно стать периодом "ренессанса". Ожидается, что сфера окончательно вернется на допандемийный уровень. Популярные мировые курорты готовятся к наплыву туристов и, чтобы сохранить порядок, вводят ряд ограничений.

Туристический налог, действующий во многих популярных городах мира, не останавливает поток путешественников, которые готовы платить за отдых мечты и хотят взять от него все. И чтобы их поведение не наносило вреда природе, архитектуре и местным жителям, власти многих стран вводят ряд ограничений для туристов.