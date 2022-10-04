Въезд украинцев в Израиль: какие условия пересечения границы действуют во время войны

Многие страны мира идут навстречу украинцам, упрощая условия въезда на фоне войны. Израиль не стал исключением, и там также отменили все ограничения по пересечению границы, которые действовали для граждан Украины еще в первом квартале 2022 года.

Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский. Что следует знать украинцам о поездке в эту страну, кратко рассказываем в нашем материале.

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На каких условиях сейчас проходит въезд граждан Украины в Израиль

Так, по словам Михаэля Бродского, еще в начале войны определенные ограничения по пересечению границы действовали, но на сегодня они сняты. Среди прочего, речь идет и об отмененном требовании на получение предварительного электронного разрешения от МВД Израиля для въезда в страну. Таким образом, гражданам Украины и их друзьям, получившим приглашение, больше не нужно получать эти разрешения.

Теперь каждый украинец может купить билет и прилететь в Израиль. Правда, окончательное решение о разрешении пересечения границы, как и в любой другой стране, принимает пограничная служба. Пограничники имеют право не пустить на территорию Израиля того или иного человека.

Как отметил Бродский, с 24 февраля в Израиль из Украины прибыло 12 тысяч человек, имеющих право на репатриацию.

Еще более 20 тысяч не евреев, людей, не имеющих еврейских корней, приехали в Израиль как беженцы. Как правило, это люди, у которых есть либо родственники, либо друзья в Израиле, которые могут им помочь. Они убежали от войны, в Израиле они приобрели официальный статус беженца и могут там жить, по крайней мере, пока идет война,

– добавил посол.