Вернулись из Польши без копейки в карманах: как украинцев обмануло агентство по трудоустройству

Супруги из Волыни испытывали в Украине финансовые трудности. Поэтому решили воспользоваться услугами агентства по трудоустройству за рубежом, которое имеет сеть и в Украине, и в Польше. Трудовые мигранты работали в соседней стране по 12 часов в сутки, но за работу им никто не заплатил.

Об этом говорится в сюжете телеканала "Аверс". Потерпевшая Елена Бондарчук рассказала детали аферы, которая постигла ее с мужем.

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Как украинцев обмануло агентство по трудоустройству за рубежом

По словам Елены Бондарчук, она вместе с мужем уехала работать в Польшу на производство. Сначала пару отправили на двухнедельную обсервацию из-за карантинных требований. После этого волыняне вышли на работу.

Женщина рассказывает, что рабочий день длился 12 часом. Потом она заболела – и неделя выпала из рабочего графика.

Затем мужа Елены и еще семерых украинцев уволили в связи с отсутствием достаточного количества заказов на предприятии. Так, за три недели работы людям не заплатили.

Начались неизвестные штрафы. За то, что нас завод уволил, нам дали штрафы по 300 злотых. Затем – 150 злотых за форму, которую дает завод. За то, что я была якобы на больничном, платила фирме каждый день по 40 злотых. И эти штрафы забрали всю мою зарплату,

– говорит Елена.

С работниками агентства по трудоустройству Елена Бондарчук общалась с помощью вайбера. Журналисты связались с посредниками по указанному номеру, но им сообщили, что в офисе никого нет, и предложили все вопросы решить непосредственно в телефонном режиме.

Далее менеджеры заверили, что в Польше рабочих трудоустраивает центральный офис агентства, а о том, как будет происходить оплата труда, мол, расскажут уже на месте.

Елена Бондарчук отмечает, что не может обратиться в полицию, потому что у нее нет никакого договора с агентством. Поэтому украинка пока оставляет сообщение о мошенничестве в различных сообществах в социальных сетях. Ей уже удалось найти среди жителей других городов людей, которые так же пострадали от обмана этого агентства.

Как не стать жертвой мошенников при поиске работы за рубежом

Чтобы не стать жертвой мошенников при трудоустройстве за рубежом, юристы советуют позаботиться о трудовом договоре или гражданско-правовом договоре. Документ должен быть заключен в соответствии с законодательными нормами. Он является основной гарантией работника. Договор надо составлять на двух языках: польском и украинском. Также необходимо всегда иметь действительное разрешение на работу.

Кроме того, перед подписанием договора следует почитать реальные отзывы об агентстве по трудоустройству. Лучше узнавать об опыте сотрудничества от знакомых.

Еще один существенный момент: проверенные и добросовестные компании не берут деньги за трудоустройство наперед и показывают реальные фото места работы и жилья для работников.

Как украинцев обмануло агентство по трудоустройству: смотрите видео