В Варшаве появится улица мага Гендальфа из "Властелина колец"

Не культурными деятелями и историческими личностями едиными. В столице Польши улицу назовут в честь персонажа из фильма.

Так, в одном из варшавских районов появится улица мага Гендальфа. Это персонаж из киносаги "Властелин колец", олицетворявший доброго волшебника. Найти улицу можно в микрорайоне Służewiec. Местные жители его прозвали "Мордором" через многочисленные офисы, находящиеся там.

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Более того, в этом же небольшом районе будет улица и Рональда Толкина – автора романа, по которому и сняли "Властелина колец".

Как возникла идея таких названий для варшавских улиц

В микрорайоне Służewiec расширяют сеть локальных дорог, которым активно присваивают новые названия. Первоначально вышеупомянутые улицы должны были называться Pirytowa и Tytanowa. Но после консультаций с жителями в мэрии передумали.

Тогда и решили предложить на рассмотрение варианты ul. Johna Ronalda Reuela Tolkiena и ул. Gandalfa. Это вызвало бурную дискуссию в горсовете Варшавы. Среди членов совета нашлись те, кто принял идею, и те, кто усомнился, что следует отходить от традиционно "индустриальных" названий улиц. Со всем тем, идею поддержало большинство. "За" проголосовали почти все члены совета.

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