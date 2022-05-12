В Варшаве открыли автоматизированный подземный паркинг для велосипедов

Поляки уже давно пересаживаются на велосипеды. Для удобства использования этого экологического вида транспорта в городах Польши создают всю необходимую инфраструктуру.

В Варшаве заработал первый в Польше автоматизированный подземный паркинг для велосипедов. Похожие уже есть в Испании, Швейцарии, Израиле и других странах, где популярны велосипеды.

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Проект компании MA-Sistemas предусматривает 96 парко-мест. Расположена модерновая парковка для двухколесных у варшавского комплекса Fabryka Norblina. Паркинг можно найти со стороны улицы Prostej между двумя историческими домами: Halą Odlewni и бывшей лабораторией металловедения, в которой сегодня работает музыкальный клуб "Piano Bar". Рядом также есть станция самообслуживания велосипедов.



Подземный паркинг для велосипедов в Варшаве / Фото warszawa.naszemiasto

"С большим удовольствием представляем жителям столицы первую в Польше уникальную велопарковку. Варшава имеет самую длинную сеть путей в Польше, протяженностью более 700 километров, и эта цифра с каждым годом растет. Перенимая пример с наших западных соседей, поляки начинают все чаще и осознаннее переходить к более экологичным средствам передвижения. Мы продвигаем экологический транспорт в своих инвестициях на протяжении многих лет и удовлетворяем потребности городских велосипедистов", – говорит Кинга Новаковская, член правления и главный исполнительный директор Capital Park Group, в состав которой входит фабрика Norblina.

Как пользоваться подземной парковкой для велосипедов

Использование паркинга значительно упрощает то, что он полностью автоматизирован. Велосипедисту стоит нажать кнопку на панели док-станции, и система подаст кабину, куда нужно поместить велосипед и другие предметы. В таком боксе они спустятся под землю. Вся процедура не займет у вас больше 15 секунд. Забрать велосипед назад получится также быстро.



Автоматизированная система парковки упрощает использование / фото warszawa.naszemiasto

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Паркинг работает круглосуточно. В нем можно хранить не только велосипед, но и снаряжение – например, велосипедный шлем, корзину или багажник.

До конца мая пользование паркингом будет бесплатным, а с июня цена в час хранения велосипеда составит 1 злотый.



В боксе можно хранить не только велосипеды, но и снаряжение / Фото warszawa.naszemiasto