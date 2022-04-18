В Варшаве изменили условия бесплатного проезда в общественном транспорте для украинцев

18 апреля 2022 , 10:59
Читати новину українською

Источник:

GazetaPrawna

В Польше в очередной раз откорректировали правила бесплатно проезда для беженцев из Украины. В этот раз изменения коснулись общественного транспорта Варшавы.

Так, новые правила начали действовать с 15 апреля. Согласно им, бесплатно пользоваться городским транспортом Варшавы могут те граждане Украины, которые легально пересекли границу с Польшей после 24 февраля. Такие изменения будут действовать до 31 мая 2022 года.

Стоит знать Различия в ПДД и штраф 6000 злотых: что следует знать украинским водителям, оказавшимся в Польше

Напомним, что в Варшаве работают контролеры. При проверке украинцам достаточно показать паспорт Украины и подтвердить прибытие в страну после начала российско-украинской войны.

Что нужно знать, чтобы воспользоваться бесплатным проездом в Польше

  • Перед поездкой нужно взять бесплатный билет. Получить его можно в кассе или непосредственно в транспорте.
  • За перевозку грузов и животных также не нужно доплачивать и нет никаких ограничений по количеству чемоданов.
  • Если вы имеете право бесплатно воспользоваться транспортом, но по незнанию приобрели билет, то его можно вернуть без каких-либо вычетов или обменять на бесплатный дополнительный билет.

Вам может быть интересно – Зеленский встретился с президентами Эстонии, Польши, Латвии и Литвы: смотрите видео

 

Автор: Назарій Сорока