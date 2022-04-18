В Варшаве изменили условия бесплатного проезда в общественном транспорте для украинцев
18 апреля 2022 , 10:59Читати новину українською
Источник:GazetaPrawna
В Польше в очередной раз откорректировали правила бесплатно проезда для беженцев из Украины. В этот раз изменения коснулись общественного транспорта Варшавы.
Так, новые правила начали действовать с 15 апреля. Согласно им, бесплатно пользоваться городским транспортом Варшавы могут те граждане Украины, которые легально пересекли границу с Польшей после 24 февраля. Такие изменения будут действовать до 31 мая 2022 года.
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Напомним, что в Варшаве работают контролеры. При проверке украинцам достаточно показать паспорт Украины и подтвердить прибытие в страну после начала российско-украинской войны.
Что нужно знать, чтобы воспользоваться бесплатным проездом в Польше
- Перед поездкой нужно взять бесплатный билет. Получить его можно в кассе или непосредственно в транспорте.
- За перевозку грузов и животных также не нужно доплачивать и нет никаких ограничений по количеству чемоданов.
- Если вы имеете право бесплатно воспользоваться транспортом, но по незнанию приобрели билет, то его можно вернуть без каких-либо вычетов или обменять на бесплатный дополнительный билет.
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