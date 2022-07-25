Еще 500 злотых для украинцев: в Варшаве будут раздавать ваучеры беженцам из Украины

Тайваньский фонд Tzu Chi организовал очередную финансовую помощь украинским беженцам. В этот раз ваучеры на 500 злотых будут давать гражданам Украины в Варшаве.

Фонд Tzu Chi уже неоднократно поддерживал украинцев в Польше, пострадавших от российско-украинской войны. Так, ранее организация выдавала нашим беженцам карты на 2 тысячи злотых, которые можно было потратить на закупки у Biedronka.

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Что известно о 500 злотых от Tzu Chi

Рассчитывать на денежную помощь в 500 злотых могут те граждане Украины, которые до этого не получали от фонда карту на 2 тысячи злотых или выплаты от организации Sodexo.

Ваучеры на 500 злотых будут выдаваться завтра, 26 июля, в Варшаве в Ursynowskie Centrum Kultury Alternatywy по адресу ul. Indiry Ghandi 9. Прежде всего эти карты предназначены для украинских семей с детьми, пожилых людей, а также людей с инвалидностью.

Чем занимается фонд Tzu Chi

Вот уже 58 лет тайваньский благотворительный фонд строит больницы, школы и жилье для беженцев и людей, пострадавших от продовольственных кризисов и стихийных бедствий.

Что касается поддержки вынужденных переселенцев из Украины в Польше, то организация работает на адаптацию беженцев в стране:

проведение профессионального обучения;

введение субсидии в аренду жилья;

помощь в изучении польского языка;

материальная поддержка людей с инвалидностью, пенсионеров и многодетных семей

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