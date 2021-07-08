После контакта с больными в Польше не нужно проходить период самоизоляции: при каких условиях

В Польше вакцинированных против COVID-19 освобождают от обязательного 10-дневного карантина, даже если те имели тесный контакт с инфицированными болезнью людьми. Об этом официально заявил пресс-секретарь Министерства здравоохранения республики Войцех Андрусевич.

Министерство здравоохранения Польши приняло решение освобождать всех вакцинированных против COVID-19 жителей страны от обязательного периода самоизоляции, предусмотренного санитарными нормами.

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Согласно последним данным Государственной санитарной инспекции страны, менее 2% полностью вакцинированных людей имеют вероятность заразиться коронавирусом, независимо от штамма болезни.

До сих пор все граждане Польши, которые находились в списке контактов с инфицированными лицами, должны были придерживаться 10 дней карантина, независимо от обстоятельств и без возможности сдачи досрочного теста, который бы освободил их от обязательства.

Напомним, что в соседней Чехии планируют заставить антивакцинаторов оплачивать стоимость тестирования на COVID-19 из собственного кармана, и таким образом стремятся ускорить темпы преодоления коронавирусного кризиса.